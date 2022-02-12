曾是龐德女郎 「包租婆」元秋71歲還能打能演

71歲元秋身手依然矯健。(圖：myVideo提供)

在周星馳電影 「功夫」裡飾演「包租婆」的港星元秋，近日參演港劇「鐵拳英雄」，引起觀眾熱烈討論；因為71歲的元秋不只在武打戲中身手矯健，感情戲更是細膩動人，盡顯「文武雙全」的影后級演技。

元秋在「鐵拳英雄」一現身就殺氣十足，拳拳有力，拚勁絲毫不輸給年輕演員，面對打戲更是親身上陣；影迷們不禁讚嘆，70多歲能親身上陣，不愧為香港「一代打女」。其實元秋這種堅毅的性格與她充滿曲折的人生息息相關。

元秋曾經是「七小福」成員，連成龍都要尊稱她一聲「師姊」，還演過「007電影」，卻毅然決然息影18年，直到遇見電影「功夫」才以「包租婆」的鮮明形象再度回到大眾目光前。

元秋在孩童時期因家庭重男輕女，7歲就被父親送去拜師學藝，加入「元家班」成為武打演員，並與成龍、洪金寶、元彪等人組成「七小福」，還曾在「007：金槍人」飾演一角，雖戲分不多，但可算是當時華人演員中少見的「龐德女郎」。可惜她一身武藝卻經常飾演當紅明星的替身，與男性武打演員相較之下，並無驚人成就，因此選擇在24歲息影結婚。

無奈元秋退出演藝圈相夫教子的生活並不順利，老公拿她過去辛苦賺的錢投資 失利，她只能為了孩子忍氣吞聲，離婚後逐漸找回自己的生活，老天爺果然沒有埋沒她的天賦，當她陪著師弟妹去試鏡電影「功夫」時，在周星馳力邀下飾演「包租婆」，一舉拿下金馬獎最佳女配角獎，再度星路大開。

她此次在「鐵拳英雄」同樣飾演有點「瘋癲」的人物，行事風格怪異，製造不少事端，但其實背後卻藏著她年輕時受過的傷痛，角色極為考驗演技，但她的演出成功受到觀眾們激賞。