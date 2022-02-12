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沉寂2個月 張信哲甩劣跡登台腫一圈

娛樂新聞組╱綜合報導
張信哲悄悄復工，不過被指身材發福、面部緊繃。(取材自微博)
張信哲悄悄復工，不過被指身材發福、面部緊繃。(取材自微博)

「情歌王子」張信哲去年底被檢舉為賭博網站代言，遭大批網友揚言抵制作品及演出，傳被列入「劣跡藝人」名單。沉寂兩個月，張信哲日前已悄悄解禁復工，並在東方衛視節目「我們的歌」的特備節目亮相。

綜合媒體報導，張信哲日前與女星李玟、歌手薛之謙等同台演出。歌喉依舊的他，一開口就讓觀眾們陶醉，而且能上電視節目演出，似乎代表他已從劣跡藝人名單中除名。不過，新亮相的他外貌與體態讓網友驚訝不已，不僅明顯發福，性感的下顎線也消失不見。

報導說，張信哲的臉龐緊繃到不行，不僅說話時表情不自然，演唱時也幾乎只剩雙眼能表達情緒，要不是歌聲依舊，許多網友還差點認不出是他。還有毒舌網友稱他外型多了塑膠感，「腫好多」、「快看不到脖子了」，但也有人替他緩頰說：「他是54歲不是34歲，正常老化發福很奇怪？」

於是有觀眾猜測，張信哲在神隱期間動了整形手術，卻沒預留足夠的時間恢復就登台演出，才會變成現在的模樣。

54歲的張信哲，去年被網友指控幫賭博網站宣傳，讓他被詐騙損失150萬人民幣，事件爆發後，張信哲雖解釋代言已在2021年3月到期，合作的「歐寶娛樂」博彩公司也擁有合法執照，仍無法消除網友們的不滿，迫使他道歉後神隱「反省」。

復工 詐騙 解禁

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