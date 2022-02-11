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十指緊扣汪小菲 張穎穎發文澄清又秒刪

娛樂新聞組╱綜合報導
汪小菲的緋聞女友張穎穎發文後秒刪，引發網友揣測。(取材自微博)
汪小菲的緋聞女友張穎穎發文後秒刪，引發網友揣測。(取材自微博)

汪小菲大S去年11月宣布離婚，隨後汪小菲被爆料跟26歲的張穎穎婚內出軌，女方不僅曾被拍到進出汪小菲住處換衣服，近日又被捕捉到汪小菲酒醉後和張穎穎「十指緊扣」的畫面。對此，有網友發現張穎穎發文澄清「他跟我沒有任何關係」，但隨後秒刪文。

鳳凰娛樂報導，有八卦媒體日前拍到汪小菲和張穎穎戀情實錘的「鐵證」，指兩人先後抵達新店面視察，期間與合作夥伴聚餐暢談，等汪小菲從餐廳走出來時已經喝得爛醉，連路都走不穩，但不忘與身旁的張穎穎十指緊扣。

不過張穎穎反應迅速，馬上甩開汪小菲的手，側身一把摟住身邊的閨密，企圖掩蓋尷尬，不過早就被媒體的鏡頭捕捉到。

據報導，在爆料新聞出來之後，張穎穎發文指：「汪小菲跟我沒有任何關係，他和很多女孩都有關係。」不久後又立刻刪了文，但已經被大批網友截圖，現在張穎穎的帳號也已經隱藏了所有發文內容。

汪小菲與大S離婚後，與張穎穎的緋聞鬧得沸沸揚揚，但兩人始終否認到底，汪小菲還表示要給造謠者發律師函，遭到王思聰吐槽「死鴨子嘴硬」，如今又被拍到兩人時指緊扣的畫面，也讓不少網友們喊話：「就承認吧！」

汪小菲 大S 八卦

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