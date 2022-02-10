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帶女兒返中國安家 湯唯爆離婚韓籍導演老公

娛樂新聞組／綜合報導
湯唯驚傳婚變。（取材自Instagram）
湯唯驚傳婚變。（取材自Instagram）

中國影星湯唯在2014年時和韓籍導演老公金泰勇結婚，婚後育有一女Summer，並隨丈夫住在南韓，不過近日卻傳她帶著女兒回到中國定居，引爆婚變傳聞，但傳聞遭到湯唯的經紀人否認。

「噓！星聞」報導，香港媒體指出，湯唯婚後為金泰勇移居南韓，且相當低調；但2020年因為疫情，湯唯一家人搬到鄉下居住。2021年9月開始，湯唯頻繁出席在中國的活動，並傳出帶女兒到北京定居，在某次採訪更提到：「會回到中國安一個舒服的家。」加上訪談過程中對老公隻字未提，且夫妻兩人狀態看起來各過各的，包括10月湯唯生日，都只有跟女兒和爸爸一起度過，還曬出爸爸帶外孫逛公園的背影照。

湯唯自2021下半年頻繁出席中國活動，並帶著女兒回中國定居，右為湯唯父親。（取材...
湯唯自2021下半年頻繁出席中國活動，並帶著女兒回中國定居，右為湯唯父親。（取材自Instagram）

金泰勇則是在2021年出席南韓一場小型電影座談會，12月被曬出一張和友人到首爾吉祥寺的散步照，顯然和湯唯異地生活，夫妻「分居」已經將近半年之久。

對此，湯唯經紀人回應，「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的。」有關湯唯為何回到中國生活，經紀人回答「抱歉，沒有回應」。

42歲的湯唯在2010年與金泰勇因合作電影「晚秋」結緣。2014年，兩人相戀9個月便火速結婚，湯唯隨丈夫移居南韓。

湯唯 南韓 電影

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