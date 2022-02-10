55歲「最美妲己」性感上陣 分享每天1動作凍齡

溫碧霞坦言自己最重視的就是身體肌膚保養。（取材自小紅書）

55歲港星溫碧霞出道多年來都是娛樂圈中的美女代表，由當年的「最美妲己」到現時被稱為「不老女神」，都完美展現零瑕疵的身材和皮膚，獲無數網友激讚。最近她就在社群 平台「小紅書 」拍片，公開保養心得。

香港 01報導，溫碧霞在「小紅書」以吊帶洋裝造型曝光，分享護膚保養心得。她坦言自己最重視的就是身體肌膚保養：「無論是什麼季節，我都很注重身體的肌膚保養，要做美美的女孩子，不要等皮膚乾了才去保養喔！」

她透露，平時每日都會沖兩次冷水澡，早晚各一次，而且每次沖澡後都會去泡澡，再馬上塗上身體乳液：「記住抹上妳的身體的時候一定要先搓一下，等它發熱了再抹上去，身體就可以更好地吸收。我覺得手的護膚、還有手臂和肩膀都是非常重要的，最後別忘記了抹的腳，我覺得平常要多搽cream，讓整個身體、腳和手的皮膚都會變得很好。」

溫碧霞還表示，除了注重臉跟身體的護膚外，要從內到外「靚出來」就要多喝水：「平常也一定要記得多喝水，因為水是可以有補水的感覺，而且是非常的健康，最好就是每天喝8到10杯水左右，就會很健康！」