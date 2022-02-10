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趙本山兒子低調慶生 與雙胞胎主播妹大相逕庭

娛樂新聞組／綜合報導
趙本山是中國知名小品演員。（取材自微博）
趙本山是中國知名小品演員。（取材自微博）

日前，有網友曬出了趙本山的兒子趙一楠低調慶生的照片。1997年出生的趙一楠在2月7日慶祝25歲的生日，作為星二代、富二代，趙一楠一直都比較低調。

搜狐娛樂報導，照片中的趙一楠穿著樸素，身旁好友為他唱生日歌，趙一楠也配合地戴著慶祝生日的裝飾品。之後趙一楠雙手合掌，閉著眼睛低著頭許願。視頻顯示，趙一楠過生日，也相當低調，並沒有想熱鬧慶祝。

照片中的趙一楠（中）穿著非常樸素，好友們都為他唱著生日歌，趙一楠也非常配合的戴著...
照片中的趙一楠（中）穿著非常樸素，好友們都為他唱著生日歌，趙一楠也非常配合的戴著慶祝生日的裝飾品。（視頻截圖）

趙一楠雖是中國知名小品演員趙本山的兒子，但一直生活低調，與妹妹球球不同。球球自從成為主播後就非常高調，也樂於在個人平台展示出日常生活。而對於女兒的選擇，趙本山始終相當支持，甚至頻頻為女兒站台。

據報導，雖然趙本山現在幾乎不出演活動，但還是會出現在球球的視頻中，配合女兒一起表演。雖然趙一楠和球球是雙胞胎，但是兩人性格完全不同，趙一楠留學歸來後開了一家公司，準備培養年輕演員，似乎想接替趙本山的位置。對於孩子不同的事業發展，趙本山都相當支持。

其實除了這兩個孩，趙本山和前妻還曾生下兩個孩子，大兒子趙鐵蛋年紀輕輕就因病去世，這讓趙本山一直感到愧疚。

趙鐵蛋出生時患有先天性疾病，且是聾啞兒，心臟也不好。當時趙本山沒什麼名氣，經濟情況並不理想，經常需要出差工作；體弱多病的大兒子由前妻獨自照顧，需要經常進醫院。趙鐵蛋12歲因突發心臟病離，當時趙本山還在為春晚進行彩排，沒見到兒子最後一面，成為趙本山一直以來的遺憾。

報導指出，趙鐵蛋去世以後，趙本山將愧疚彌補在與前妻所生的女兒身上，女兒出嫁時，趙本山給了幾百萬人民幣的嫁妝。在與趙一楠和球球的相處上，趙本山也明顯更加寵愛，對於兩人的愛好和事業也都全力支持。

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