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張杰、謝娜爆跳單買房還威脅房仲封口？專家：沒違法

娛樂新聞組／綜合報導
謝娜﹑張杰夫婦疑「跳單」買豪宅。（取材自封面新聞）
謝娜﹑張杰夫婦疑「跳單」買豪宅。（取材自封面新聞）

近日，一位自稱是房屋仲介的H姓男子，爆出張杰和謝娜夫婦在上海購買6000萬（人民幣，下同，約942萬美元）豪宅卻不願意給仲介費，直接避開仲介，私下聯繫房東跳單買房，引發熱議。謝娜、張杰則發律師聲明澄清，聲明中稱房仲H提到的「跳單」、「威脅」是虛假信息，已經涉嫌造謠誹謗。

封面新聞、香港01報導，一名博主「上海房地產觀察」替好友房仲H發文，指出張杰﹑謝娜夫婦看完位於上海的豪宅後，竟跳過房仲私下與房東簽約，購成「跳單」，事後還找律師威脅對方說如果洩漏信息，是刑事犯罪，「要把我送進去」。

來源：YouTube

而此時房仲H感染新冠肺炎重症，怕是不久於人世才將這個秘密公開。房仲H並聲稱手中握有照片和視頻，不怕雙方粉絲攻擊：「走近鬼門關，命都快沒了，還在乎他們粉絲的攻擊嗎？」根據他曝光的多張照片，的確看見多人身處一幢住宅內觀看，其中一位身穿黃色上衣的女子疑是謝娜。

照片中的黃色衫女子疑是謝娜。（上海房地產觀察微博圖片）
照片中的黃色衫女子疑是謝娜。（上海房地產觀察微博圖片）
照片中的黃色衫女子疑是謝娜。（上海房地產觀察微博圖片）
照片中的黃色衫女子疑是謝娜。（上海房地產觀察微博圖片）

不過，有律師表示，所謂「跳單」是指買賣一方或雙方為了規避或減少仲介費，私自簽訂買賣合同的行為。他提到，謝娜夫妻和房仲H當時未簽訂相關協議，即使仲介帶看了相關房屋，買家仍能通過其他正當渠道獲得同一房源信息，並有權利與價格最低、服務最好的仲介來達成交易，不構成跳單違約。

房東 香港 房地產

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