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鄧超曬照慶祝結婚11周年 孫儷吐槽：怎麼熬過來的？

娛樂新聞組／綜合報導
鄧超（左二）、孫儷和一雙兒女。（取材自微博）
鄧超（左二）、孫儷和一雙兒女。（取材自微博）

男星鄧超近日發文慶祝與一線演員老婆孫儷的結婚11周年紀念日，寫到：「我：媳婦，結婚紀念日快樂，她：天啊，這十一年是怎麼熬過來的」，並曬出兩人合照。

網易娛樂、搜狐報導，合照中，兩人都穿著黑色上衣，貌似是情侶裝。鄧超沒看向鏡頭，微低著頭抿著嘴笑；孫儷一頭黑褐色的短髮，看著鏡頭淺淺微笑，兩人看上去十分恩愛。照片的畫質較為模糊，似乎是以前的合照。

此外，鄧超還在評論區提到：「好多年不提，今天是我生日了。」在生日當天結婚，可見當時雙方是特意選擇在這個有特殊意義的日子組成小家庭。粉絲感嘆，鄧超不過生日只過紀念日，紛紛留下祝福：「生日快樂超超 」「生日快樂！超哥」但也有粉絲搞笑表示，不過生日就可以避免直面40歲的尷尬事實。

孫儷雖然沒有回應，但兩人經常在微博上互動。孫儷最新一條關於鄧超的微博，吐槽他在綜藝節目上「悠著點」，不然就跳出畫了。1月中，孫儷還曬出兩人日常的聊天記錄。以前鄧超喜歡稱呼孫儷「孫老師」，現在直接升為「長官」，原因是鄧超做夢都夢見媳婦逼他減肥，搞笑又有愛。

孫儷和鄧超於2005年拍攝電視劇「幸福像花兒一樣」結緣，2011年兩人在上海舉辦婚禮。婚後，在孫儷孕期，鄧超推掉了所有片約，息影近十個月一直陪伴她左右；同年11月，兒子等等出生。

兩人一路走來，不僅僅是生活美滿，事業也蒸蒸日上。孫儷憑藉「甄嬛傳」暴紅後，影視資源越來越好，主演的「那年花開月正圓」、「羋月傳」、「理想之城」、「安家」等，都是深受觀眾喜愛的熱門劇。

鄧超則在綜藝節目「奔跑吧兄弟」挑大梁，並不時推出戲劇作品，2020年更自導自演電影「我和我的家鄉」，票房超過28億人民幣（約4.39億美元）。

網友感嘆，在如今出軌、緋聞、離婚屢見不鮮的娛樂圈，兩人十幾年如一日零緋聞，恩愛如初，稱得上一股清流了。

鄧超（左）日前曬照，慶祝和孫儷結婚11周年。（取材自微博）
鄧超（左）日前曬照，慶祝和孫儷結婚11周年。（取材自微博）

鄧超 孫儷 緋聞

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