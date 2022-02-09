張杰解約靠粉絲？被爆欠錢140萬10幾年不還

有網友爆料，張杰早期與公司的解約費是靠粉絲籌的。（取材自微博）

歌手張杰與妻子謝娜正被捲入跳單買房、威脅房仲的疑雲中，近日又有網友爆料指他當年與經紀公司解約，需支付140萬人民幣（下同，約21.9萬美元），竟是由粉絲籌措出來的，且至今未還錢。

蓋飯娛樂報導， 一名網友在微博 發文指出，「張杰解約費居然是粉絲籌的，而且他還好意思拿，震驚了」，並稱如果放到現在，張杰恐怕會被罵慘了。

據悉，張杰2007年時單方面向公司發出解約函，並參加選秀比賽「快樂男聲」，導致他被公司告上法庭，需要支付賠償款。

當時的張杰初出茅廬，雖然獲得比賽冠軍，但還沒有太多演出機會，面對高額的賠償金焦頭爛額。粉絲們於是自發捐錢為張杰解約。張杰受訪時曾透露，解約過程涉及兩筆金額，第一部分粉絲內部籌集了40萬，第二部分歌迷會籌集了100萬，而他自己拿出35萬。張杰還表示一直在尋找好辦法報答所有支持者，但沒有辦法找到每一個籌款人，讓他非常愧疚。

在評論區，有更多網友爆料指出，張杰2007年參加比賽時收了粉絲送的手機 、連10萬的美國訂製麥克風也是粉絲送的，更有人表示有粉絲送他車子；部分網友直言「粉絲也挺捨得的」。