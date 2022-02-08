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易烊千璽賣破30億 2部片撐起中國春節票房

記者蘇詠智、黃保慧／綜合報導
易烊千璽賀歲檔電影主演的兩部片登中國2022春節電影檔期第1、3名。（取材自微博）
易烊千璽賀歲檔電影主演的兩部片登中國2022春節電影檔期第1、3名。（取材自微博）

農曆虎年春節期間，兩岸三地院線紛紛推出電影搶攻賀歲片市場。其中，易烊千璽主演的兩部片「長津湖之水門橋」以及「奇蹟·笨小孩」，分別以24億元（人民幣，下同，約3.77億美元）和6.4億人民幣榮登中國春節檔第1、3名，也讓他成為首位破百億票房的00後中國影人。

來源：YouTube

21歲的易烊千璽以男團「TFBOYS」出道，近年成功從偶像轉型實力派演員，縱觀易烊千璽的影視作品，從2019年至今，已上映的其實只有6部，但有5部都是男主角，且口碑票房成績都好。像是今年中國賀歲檔目前的前三名「長津湖之水門橋」、「這個殺手不太冷靜」、「奇蹟·笨小孩」，他主演作品就占2個。

2020年，他憑「少年的你」斬獲第39屆香港電影金像獎最佳新人獎、第35屆大眾電影百花獎最佳新人獎，短短2年主演的電影總票房就突破百億人民幣，2020、2021年還是富比士中國名人榜第一名。

不過，今年中國春節檔期因受新冠疫情影響，截至6日只突破57億元，最終預計最高達70億元，去年則是78億元，明顯下滑；觀影總人數以春節前4天估計，去年有約1.16億人次，今年只有7700萬人次。網友抱怨，今年票價漲幅20%，看不起院線片。香港則因疫情關閉影城，預計本月下旬才可能重開，去年則是關閉至初七重開，業者大嘆連兩年春節都防疫停業，打擊太大。

電影 疫情 香港

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