新戲「半生緣」秀150套旗袍 劉嘉玲嚴控身材

劉嘉玲演出「半生緣」時，劇中旗袍多達150套。（圖：中天娛樂台提供）

由劉嘉玲、鄭元暢、蔣欣、郭曉東主演，電視劇「半生緣」改編自張愛玲同名小說 ，劇情以三○年代的舊上海為時代背景，顧家兩姐妹為主軸的悲涼愛情故事。影后劉嘉玲暌違13年再拍電視劇，直言接戲主因完全是緣分，一則因是張愛玲書迷，二則也是「半生緣」是她非常喜歡的長篇小說，而鄭元暢首度演出民初劇，全因有劉嘉玲，直呼：「我暗戀她很久了！」

鄭元暢在「半生緣」飾演的富二代沈世鈞。（圖：中天娛樂台提供）

「半生緣」由電影級團隊製作，讓女主角劉嘉玲極為稱讚，「當初接演的顧慮，就是製作團隊能不能達到一定要求，我覺得他們真的很有誠意｣，由著名導演 楊亞洲執導，多次榮獲金馬獎殊榮的張叔平擔任造型總監，劉嘉玲扮演的百樂門舞女顧家大姐顧曼璐，光在戲裡就有多達150套精緻華美旗袍，每件都由張叔平親自操刀，特地從印度、泰國、馬來西亞等地採購布料，「光飛北京 來回都飛了三、四次，因為旗袍要量身訂做、試衣等」，為此劉嘉玲更是嚴格控管身材，不變胖也不能變瘦。

劉嘉玲、鄭元暢、蔣欣、郭曉東等人主演「半生緣」。（圖：中天娛樂台提供）

鄭元暢則飾演富二代沈世鈞，劇中和蔣欣飾演的顧曼楨有不少虐心戲，但當初令他立刻接下戲約的原因，則是因為劉嘉玲，對他而言，能和劉嘉玲一起拍戲，「是一個驚喜，就好像站在搖滾區觀看嘉玲姐的表演，非常過癮」，拍「半生緣」過程，也是他所遇過在收工後還會常聚在一起的劇組，劉嘉玲經常請大家吃飯、討論劇本，加上過程中遇到不少演員、團隊人員過生日及節日，劇組多了許多名目同聚，鄭元暢打趣形容：「剛進劇組時，大家都蠻瘦的，殺青時所有人都變胖了，都被嘉玲姐餵胖了。」劇組之間的好情誼溢於言表。