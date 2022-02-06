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百億夫恐被判20年徒刑 安以軒婚禮上這句話竟一語成讖

記者杜沛學／台北報導
安以軒(右)與陳榮煉結婚時的誓詞被酸一語成讖。取材自微博
安以軒(右)與陳榮煉結婚時的誓詞被酸一語成讖。取材自微博

安以軒的澳門百億CEO老公陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗黑錢，過年前遭警方逮捕，根據港媒報導，陳榮煉至少涉嫌3項罪名，若成立的話數罪併罰，恐面臨20年徒刑。而安以軒度過最難熬的一個年，傳出以淚洗面，中國網友不但到她的微博留言謾罵，還挖出她結婚時的誓詞，酸她根本「一語成讖」。

安以軒2017年3月與陳榮煉結婚，同年6月在夏威夷舉辦婚禮，網友挖出，當時安以軒誓詞說：「這輩子贏了算你的，輸了那一定是我錯，我會永遠愛你。」中國網友酸：「曾經安以軒的豪言壯語，現在一語成讖。」、「我看這個眼神，演戲的成分比較多一點。」

據悉，陳榮煉疑似觸犯「執行黑社會組織的領導或指揮職務罪」，最高可處15年徒刑，加上賭博、洗錢、拒絕配合調查等罪，數罪併罰可能會超過20年。陳榮煉被捕後，他擔任的執行董事、董事會聯席主席兼行政總裁及控股股東的公司澳門勵駿創建立刻發出聲明和他切割，但股價仍受到重挫。

安以軒婚後與陳榮煉與有一子一女，家庭成員生日都會大肆舉辦宴會，如今安以軒獨自照顧一雙年紀還小的兒女，又要為老公的集團善後，元旦時她曾發文：「今年請對我們好一點。」如今看來也格外諷刺。

澳門 夏威夷 股價

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