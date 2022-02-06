汪小菲帶嫩女友度假賴不掉？ 張蘭怒懟：我們沒那麼齷齪

網友拍到疑似張穎穎的女子。（取材自微博）

汪小菲 日前才在微博 發文高喊和媽媽張蘭過「兩個人的春節」，卻被網友打臉，指他帶著緋聞 女友張穎穎同遊三亞。不過，張蘭出面斥責「做人要有底線，我跟兒子做人做事不是那麼齷齪」，否認母子倆帶著張穎穎過年。

汪小菲被指和緋聞女友張穎穎同遊，沒多久就默默把微博刪除，如今目擊的網友越來越多，還能明確指出他們在哪家飯店用餐，甚至放出偷拍照，讓汪小菲賴都賴不掉。

網友目擊汪小菲和張穎穎2日晚間和家人朋友在三亞某間飯店一樓吃飯，「全桌能有10個人吧，還有張蘭。」原本網友還沒認出張穎穎，只覺得「這女的真好看」。網友對汪小菲滔滔不絕的模樣印象深刻，因為「一點不像真人秀和大S在一起的樣子小心翼翼話不多那樣」。

張蘭則在抖音澄清，否認張穎穎也同行度假。「我覺得都是天大笑話，我跟兒子做人做事不是那麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人」，警告網友別誤導別人，「造謠誹謗是需要負法律責任」。她最後特別強調，自己做人做事向來奉公守法，「忍讓是有尺度、包容是有限度的。」呼籲大家做事還是要有底線。

張穎穎雖然也否認自己在三亞，佯稱在山東過年，但被網友打臉後已經把相關否認留言刪除，被解讀為默認。