我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

汪小菲帶嫩女友度假賴不掉？ 張蘭怒懟：我們沒那麼齷齪

記者李姿瑩／綜合報導
網友拍到疑似張穎穎的女子。（取材自微博）
網友拍到疑似張穎穎的女子。（取材自微博）

汪小菲日前才在微博發文高喊和媽媽張蘭過「兩個人的春節」，卻被網友打臉，指他帶著緋聞女友張穎穎同遊三亞。不過，張蘭出面斥責「做人要有底線，我跟兒子做人做事不是那麼齷齪」，否認母子倆帶著張穎穎過年。

汪小菲被指和緋聞女友張穎穎同遊，沒多久就默默把微博刪除，如今目擊的網友越來越多，還能明確指出他們在哪家飯店用餐，甚至放出偷拍照，讓汪小菲賴都賴不掉。

網友目擊汪小菲和張穎穎2日晚間和家人朋友在三亞某間飯店一樓吃飯，「全桌能有10個人吧，還有張蘭。」原本網友還沒認出張穎穎，只覺得「這女的真好看」。網友對汪小菲滔滔不絕的模樣印象深刻，因為「一點不像真人秀和大S在一起的樣子小心翼翼話不多那樣」。

張蘭則在抖音澄清，否認張穎穎也同行度假。「我覺得都是天大笑話，我跟兒子做人做事不是那麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人」，警告網友別誤導別人，「造謠誹謗是需要負法律責任」。她最後特別強調，自己做人做事向來奉公守法，「忍讓是有尺度、包容是有限度的。」呼籲大家做事還是要有底線。

張穎穎雖然也否認自己在三亞，佯稱在山東過年，但被網友打臉後已經把相關否認留言刪除，被解讀為默認。

汪小菲被網友目擊在三亞與張穎穎同行。（取材自微博）
汪小菲被網友目擊在三亞與張穎穎同行。（取材自微博）
張蘭否認母子倆帶著張穎穎過年，斥責「做人要有底線」。（取材自微博）
張蘭否認母子倆帶著張穎穎過年，斥責「做人要有底線」。（取材自微博）

汪小菲 緋聞 微博

上一則

「新倚天」劇情魔改 張無忌竟變渣男

下一則

阿湯哥動心了？ 被爆想和裘莉湊成對

延伸閱讀

汪小菲帶嫩女友度假賴不掉？網友PO證據 張蘭急回應

汪小菲帶嫩女友度假賴不掉？網友PO證據 張蘭急回應
汪小菲帶母海南島度假 網友：小三也在那裡

汪小菲帶母海南島度假 網友：小三也在那裡
汪小菲重返「和大S結婚地」網友眼尖：小三也在那

汪小菲重返「和大S結婚地」網友眼尖：小三也在那
網留言「很捨不得大S」盼與汪小菲和好 張蘭默默點讚

網留言「很捨不得大S」盼與汪小菲和好 張蘭默默點讚

熱門新聞

林青霞祝所有觀眾虎年快樂。(取材自微博)

林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」

2022-02-02 00:57
47歲的台灣名模林志玲（右）2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚。（圖取自facebook.com/EXILEAKIRA.official）

林志玲與AKIRA當爸媽秀「親子照」日網友獻祝福

2022-01-31 00:34
林志玲當媽。取材自臉書

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

2022-01-30 20:22
王力宏。圖／本報系資料照

台灣哪些名人外遇後成功洗白？ 網友一致點名「他們」

2022-01-30 13:45
趙麗穎、Angelababy、楊冪都離婚了。圖／擷自微博

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

2022-01-28 18:35
賴弘國(左)當年曾為阿嬌慶生，後來離婚收場。圖／摘自IG

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

2022-02-03 07:18

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理