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「新倚天」劇情魔改 張無忌竟變渣男

記者蘇詠智／綜合報導
「倚天屠龍記之聖火雄風 」張無忌與周芷若成婚前已有肌膚之親。（取材自微博）
「倚天屠龍記之聖火雄風 」張無忌與周芷若成婚前已有肌膚之親。（取材自微博）

王晶繼29年前「倚天屠龍記之魔教教主」後再度魔改金庸名著的上下兩集新「倚天」電影，成為春節期間觀眾爭相修理的話題「雷」片，從演員挑選到情節編排都能招來批評，目前在「豆瓣」網評分不但加起來還不如「魔教教主」，也不及馬景濤、蘇有朋等人主演的連續劇版。

原定要在戲院放映的兩集新「倚天」，在推出前突然變成只在星馬的戲院上映、其他地區直接上網，雖然正版影片網上欣賞只收費6塊人民幣，還是一堆人直呼「花得不值得」。兩位「晶女郎」雲千千、邱意濃各自扮演的小昭、周芷若，兩集加起來的戲分都比扮演趙敏的文詠珊還多，偏偏演技不夠到位，長相也被嫌網紅臉、彼此辨識度也低。

邱意濃扮演周芷若，無論演技或扮相都被批評。（取材自微博）
邱意濃扮演周芷若，無論演技或扮相都被批評。（取材自微博）

邱意濃在下集「倚天屠龍記之聖火雄風」戲又多又需要詮釋從柔弱善良到陰狠毒辣，超出她的表演能力，網友還封她「最醜周芷若」。在王晶眼裡美貌有關之琳味道的雲千千，得到的評價也好不到哪兒，兩人都被文詠珊給壓下去，網友稱文詠珊雖無舊版飾演趙敏的張敏那麼有霸氣，至少顏值與表演實力都凌駕雲千千和邱意濃，堪稱下集的大亮點。

在情節上「聖火雄風」比起上集「九陽神功」忠於原著，卻也還是不無魔改，尤其紫衫龍王黛綺絲根本沒偽裝成金花婆婆、直接就以蒙面的神秘美女模樣出現，而「屠獅大會」變成在峨嵋山上由黑化的周芷若主持。

更引發爭議的安排是讓張無忌與周芷若在成婚之前已有肌膚之親，儘管沒有誇張的裸露或是煽情的動作，卻是歷版「倚天」中最大膽的改編，有網友就諷刺道：「張無忌逃婚本來只是負了周芷若的情，現在根本得手以後還落跑，變成超級大渣男了。」

金庸寫「倚天屠龍記」刻意讓張無忌性格溫厚軟弱、對於自己的感情無法下定決心，每一次的修改都更讓他在幾位女主角中的真心所愛變得模糊、彷彿大家勢均力敵，但王晶這次魔改刪去殷離、小昭維持原著遠走波斯的結局，周芷若則改為被成崑練成金剛不壞體遭到自身內力反擊成重傷，臨死前囑咐張無忌不要辜負趙敏，張無忌只能情歸趙敏，還有點像是被周芷若讓愛，令不少趙敏的粉絲很不滿意。

雲千千飾演的小昭，豔麗有餘卻沒有演出純情可憐的味道。（取材自微博）
雲千千飾演的小昭，豔麗有餘卻沒有演出純情可憐的味道。（取材自微博）

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