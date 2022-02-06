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「新倚天」負評不斷 王晶成「爛片王」 郭敬明也上榜

娛樂新聞組／綜合報導
「爛片王」導演，王晶榜上有名。左為港星文詠珊。（取材自微博）
「爛片王」導演，王晶榜上有名。左為港星文詠珊。（取材自微博）

香港導演王晶執導的「倚天屠龍記之九陽神功」和「倚天屠龍記之聖火雄風」相繼上映，然而劇情被魔改、女主角演技遭到詬病，網友更翻出「網易」在2017年下半年統計的「爛片王」導演，發現王晶和郭敬明榜上有名。

香港01報導，豆瓣電影與貓眼電影統計2002至2017年，低於6分評分便歸於「爛片」，當中劇情、喜劇、愛情類占據了爛片「半壁江山」；榜上有名的17位導演中，王晶最高產，拍攝了44套作品，但30套評分低於6分，爛片率高達68%。

然而，王晶並不是評分最低的「爛片王」，在榜上唯二的兩位非香港人導演郭敬明、南韓導演盧鎮秀爛片率高達100%，15年間所執導作品均未達6分。尤其是郭敬明，只要是他導演的作品，基本連5分都難上，浮誇的場景，空洞的人物，離譜的劇情，幾乎拍一套爛一套。

據報導，榜單中爛片率最低的導演是杜琪峯，只得19%；其次是葉偉信，38%，兩人都只有5套低於6分的電影，但前者的作品數是後者的一半；鍾少雄與邱禮濤分別是41%、44%，儘這4位導演的爛片率在50%以下。

郭敬明也是「爛片王」導演。（取材自微博）
郭敬明也是「爛片王」導演。（取材自微博）

導演 電影 香港

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