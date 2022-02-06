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張晉變身空少「廣播超專業」 蔡少芬：一把聲欺騙了我的感情

娛樂新聞組／綜合報導
張晉在綜藝節目中扮演起乘務長，在飛機上廣播時，相當專業。（取材自微博）
張晉在綜藝節目中扮演起乘務長，在飛機上廣播時，相當專業。（取材自微博）

中國勵志職業體驗真人秀「我們的滾燙人生」去年年底開播，掀起不少話題，最新一集節目中以「飛行」為主題，其中張晉就擔任乘務長，在飛機上進行起飛時廣播，渾厚的聲音讓不少網友激讚相當磁性，連老婆蔡少芬都忍不住在微博表白，「當年就是這一把聲欺騙了我的感情！我就是這樣被欺騙14年了！」

蔡少芬公開表白，稱當年就是被張晉的聲音欺騙了感情。（取材自微博）
蔡少芬公開表白，稱當年就是被張晉的聲音欺騙了感情。（取材自微博）

香港01報導，張晉體驗當空少，作為乘務長的他在起飛前負責進行語音廣播，節目中聽到他用特別磁性的嗓音說道，「女士們先生們，飛機馬上就要起飛了，請你再次確認你的安全帶已經扣好，謝謝。」無論咬字、語速都相當清晰，讓人有一種安穩的感覺。而老婆蔡少芬亦被他的聲音吸引，更在微博轉發該則影片，並公開愛的表白：「當年就是這一把聲欺騙了我的感情！我就是這樣被欺騙14年了！」公開放閃讓不少網友羨慕。

張晉除了廣播時顯得帥氣之外，還有一幕是當飛機遇到危難時，身為乘務長的他冷靜處理危機，分配乘務員進行撤離工作，也讓網友大讚。當中有位女乘容表示害怕，不敢坐逃生滑梯滑下去，張晉超淡定表示：「別著急，坐下，我要推你了。」冷靜協助乘客逃生的過程，讓不少網友感到超有安全感，大家在微博一致好評，紛紛誇讚他非常優秀。

影音來源：湖南衛視芒果TV官方頻道

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