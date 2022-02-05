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31歲饒舌女歌手安大魂 憂鬱症去世

娛樂新聞組╱綜合報導
饒舌女歌手安大魂因憂鬱症過世，得年僅31歲。(取材自微博)
饒舌女歌手安大魂因憂鬱症過世，得年僅31歲。(取材自微博)

大陸饒舌女歌手安大魂傳出因憂鬱症逝世，得年僅31歲。其好友卓卓發博「願你在另一個世界可以真正的開心的唱歌，一路走好」。

綜合媒體報導，曾在選秀節目「中國有嘻哈」展現唱功，並以一句「廣州仔女，喝著珠江水」打開知名度的安大魂，雖然最後無緣晉級，但仍讓觀眾留下深刻印象。安大魂微博最後發文是1月27日，當時寫著「如果明天是世界末日，你有什麼話要和我說嗎」，她隔天還分享多位偶像CP的影片連結，笑說「嗑CP好愉悅啊」，如今卻傳來死訊，震驚各界。

膜體報導，安大魂因學街舞，常聽到重節奏的音樂，而接觸到饒舌，安大魂也因此走向HipHop之路。2017年，安大魂登上「中國有嘻哈」舞台，爽朗的她以說唱功力和放飛自我的造型，獲得不少粉絲支持，安大魂以一句「廣州仔女，喝著珠江水」狂圈粉，雖然安大魂最後無緣晉級，但她被淘汰仍有正向心態，也獲得獲外界狂讚。

個性豪爽、心態好的安大魂，不時在微博和粉絲互動，未料卻傳出安大魂逝世消息，讓粉絲不捨地到她微博留言「太突然了，希望你在那邊可以無憂無慮的唱歌」、「很遺憾，一路走好」、「很喜歡你，你給我很多的能量，謝謝你」、「姐姐很喜歡你，希望你在那邊也能開開心心的」。

微博 憂鬱症

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