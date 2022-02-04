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孫儷劇本要求嚴格 製作方捧一集上百萬片酬找上門

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷主演的「甄嬛傳」是很經典的古裝劇。（圖：中天提供）
孫儷主演的「甄嬛傳」是很經典的古裝劇。（圖：中天提供）

中國女演員孫儷以一部「後宮甄嬛傳」橫掃6項影視相關獎項，更以此提名艾美獎，雖然最終和這個國際獎擦肩而過，但她已經可以稱得上是同輩演員中，口碑、實力雙一流的代表演員，據說出道近20年的她，現在每年會收到超過300個劇本邀約。

噓！星聞報導，過去曾有傳聞稱，她接拍「那年花開」時，一集片酬高達人民幣120萬元(約18.9萬美元)，但從她付出的努力，以及作品事後的效益來看，也難怪有製作方願意捧著一集上百萬的片酬找上門合作。

事實上，有些演員在一部作品暴紅後，容易陷入為了維持熱度、知名度，即使找上門的機會變多了，後續反而端不出好作品的窘境，但孫儷非但不受影響，反而成了品質保證，這和她對於自己、劇本的嚴格要求有關。

據報導，為了讓自己更貼近劇中人物，孫儷會做足準備，如果是古裝，就先了解時代背景、當地特色，以及當時百姓的生活細節，在枝微末節的地方下功夫，更能讓人物、讓故事趨於真實和貼近。

此外，讀好、讀懂劇本也是重點，孫儷過去拍攝「那年花開月正圓」時，在曝光的片場側拍照中，她幾乎是「花式讀劇本」，不論何時、何地，她都有辦法靜下心來研讀劇本，即使是被用麻繩五花大綁，但隨便找了個木箱，照樣坐在上頭安穩讀劇本。

又或者是在草地上、在光線不充足的地方拍攝，不論有沒有椅子，孫儷隨時可以進入狀況，靠著布景、用手電筒打燈，立刻就開始捧著劇本準備，就連老公鄧超到場探班，她的眼裡還是只有劇本，讓老公吃醋感嘆：「每天就是看劇本，劇本哪有我好看呀！」

孫儷不管在什麼環境下都能讀劇本。（取材自微博）
孫儷不管在什麼環境下都能讀劇本。（取材自微博）

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