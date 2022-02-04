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Baby恢單首曬自拍 4萬留言搶喊「老婆」

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy官宣恢單後首發文，美顏自拍向粉絲拜年。(取材自微博)
Angelababy官宣恢單後首發文，美顏自拍向粉絲拜年。(取材自微博)

中國女星Angelababy（楊穎）和黃曉明1月28日宣布離婚，結束6年婚姻，共同扶養5歲兒子小海綿；大年初一 ，Angelababy於微博曬自拍向粉絲拜年，不到12小時就湧入近4萬則留言喊「老婆，新年快樂」。

綜合媒體報導，Angelababy當天凌晨以諧音發文：「打個招『虎』，新年快樂！」附上用不同特效自拍的四張照片，有可愛卡通人物、春聯、迷濛版和蛇精尖下巴版，妝容漂亮，看起來心情相當好。

這也是她宣布離婚後首次發文，不到12小時就有3.9萬則留言、19.3萬點讚，人氣絲毫不受影響。

粉絲紛紛留言「老婆新年快樂」、「做自己想做的事和喜歡的事吧」、「老婆好美」、「老婆老婆新年快樂，年年有我」，還有網友說：「我在床上哭了四個小時、崩潰了16次、幻覺出現兩次、賞了自己79個巴掌、出現瀕死感一次，剛才才醒來發現現在天這麼黑了，我頓時又崩潰了，因為我怎麼也想不明白Angelababy為什麼這麼美」意外逗樂其餘網友：「笑死我了人才」。

此外，有網友留言給Angelababy：「圖不錯，下次不要用美顏了」，吸引3000多名網友按讚認同及留言：「真的不要用美顏影響你的顏值」、「美女一般都不用特效和美顏」。

Angelababy和黃曉明2009年認識，2014年黃曉明開著藍寶堅尼跑車當Angelababy的生日禮物，對外宣布已交往4年，隔年在上海展覽中心舉辦2000人世紀婚禮，用277粒鑽戒代表「愛妻妻」套牢Angelababy。

兩人1月28日一起在微博標註彼此的帳號，承認婚姻結束，未來將共同撫養小孩。

Angelababy官宣恢單後首發文，美顏自拍向粉絲拜年。(取材自微博)
Angelababy官宣恢單後首發文，美顏自拍向粉絲拜年。(取材自微博)

Angelababy 黃曉明 微博

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