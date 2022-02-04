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最美港姐李嘉欣恢復健康 秀大長腿拜年

娛樂新聞組／綜合報導
李嘉欣希望所有人新的一年都能身體健康。（取材自Instagram）
李嘉欣希望所有人新的一年都能身體健康。（取材自Instagram）

香港演藝圈被封為「最美港姐」的港星李嘉欣，上個月中突然住進加護病房48小時、差點有性命之憂，所幸調養得當，她近日向網友拜年，並寫下新年祝福。

綜合媒體報導，李嘉欣2008年嫁給香港船王之孫許晉亨，育有一兒許建彤，一家三口生活相當幸福。之前因突然心跳加速、不能呼吸、腳步不穩，到醫院時血壓到達不能量的程度，含氧量十分低，送進ICU後立刻抽肺積水，所幸她事後順利出院在家休養。

經過這一次變故，李嘉欣充分體會到健康的重要，因此進入全新的虎年，除了揮別舊陰霾之外，她也把自己打扮得亮麗喜氣，之前她已抽空和親友歡聚，也發布新照祝福廣大觀眾新春愉快、身體健康。

李嘉欣賀歲照中秀出修長美腿。（取材自Instagram）
李嘉欣賀歲照中秀出修長美腿。（取材自Instagram）

李嘉欣在社群網站上發布的賀歲新照中，只見她身穿紅色毛衣、搭配精心整理的髮型和妝容、露出修長美腿，寫下祝福賀語，「Wishing you happiness, good health and lots of luck for the Year ofTiger.（希望你們開心、健康，在虎年諸事大吉）」，還運用諧音的哏，希望大家「虎年好舒虎（福）」，照片中她的愛犬也一同入鏡，氣氛相當溫馨。

鬼門關前走一遭的李嘉欣，如今許下「身體健康」的新年願望，不少網友紛紛留言為她打氣，「看到妳氣色好了很開心」、「見到妳沒事就好了，身體健康喔」。

李嘉欣的愛犬也賀歲照中出現，氣氛溫馨。圖／摘自IG
李嘉欣的愛犬也賀歲照中出現，氣氛溫馨。圖／摘自IG

香港 社群網站 血壓

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