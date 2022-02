最美港姐李嘉欣恢復健康 秀大長腿拜年

李嘉欣希望所有人新的一年都能身體健康。(取材自Instagram)

在香港 演藝圈被封為「最美港姐」的港星李嘉欣,上個月中突然住進加護病房48小時、差點有性命之憂,所幸調養得當,她近日向網友拜年,並寫下新年祝福。

綜合媒體報導,李嘉欣2008年嫁給香港船王之孫許晉亨,育有一兒許建彤,一家三口生活相當幸福。之前因突然心跳加速、不能呼吸、腳步不穩,到醫院時血壓 到達不能量的程度,含氧量十分低,送進ICU後立刻抽肺積水,所幸她事後順利出院在家休養。

經過這一次變故,李嘉欣充分體會到健康的重要,因此進入全新的虎年,除了揮別舊陰霾之外,她也把自己打扮得亮麗喜氣,之前她已抽空和親友歡聚,也發布新照祝福廣大觀眾新春愉快、身體健康。 李嘉欣賀歲照中秀出修長美腿。(取材自Instagram)

李嘉欣在社群網站 上發布的賀歲新照中,只見她身穿紅色毛衣、搭配精心整理的髮型和妝容、露出修長美腿,寫下祝福賀語,「Wishing you happiness, good health and lots of luck for the Year ofTiger.(希望你們開心、健康,在虎年諸事大吉)」,還運用諧音的哏,希望大家「虎年好舒虎(福)」,照片中她的愛犬也一同入鏡,氣氛相當溫馨。

鬼門關前走一遭的李嘉欣,如今許下「身體健康」的新年願望,不少網友紛紛留言為她打氣,「看到妳氣色好了很開心」、「見到妳沒事就好了,身體健康喔」。