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馬麗 成為中國影史首位百億票房女演員

娛樂新聞組／綜合報導
馬麗成中國影史首位百億票房女演員。(取材自微博)
馬麗成中國影史首位百億票房女演員。(取材自微博)

 據貓眼電影消息，貓眼專業版數據顯示，2月3日零時，中國演員馬麗主演票房破100億（人民幣，下同，約15.73億美元），成為中國影史首位百億票房女演員。

據燈塔專業版實時數據，截至2月3日16時，馬麗主演的春節檔電影「這個殺手不太冷靜」票房破6億。

封面新聞報導，由閆非、彭大魔監製，邢文雄執導，馬麗、魏翔等喜劇人主演的春節檔合家歡喜劇「這個殺手不太冷靜」，講述了魏翔飾演的龍套演員魏成功，在馬麗飾演的女明星米蘭邀請下出演其新片的男一號，因而意外陷入與黑幫的糾葛之中，最終依靠演技、智慧和善良，解救眾人，化險為夷的故事。

全片情節跌宕起伏，笑料不斷，同時也向每一位認真生活、努力工作、不懈追求理想並始終保持善良的平凡大眾致敬。在諸多評分中，提得最多的便是「太搞笑了，笑瘋了」，「你永遠可以相信開心麻花」。

作為一部爆笑喜劇，「這個殺手不太冷靜」精巧地做到了既把每個包袱都抖得響，讓大家能毫無顧忌地笑出來，又通過主角為了來之不易的機會拚命努力的形象，喚起觀眾的共情。

不少專業影評人對電影給予了好評，影評人楊蔚然評價：「主演魏翔演技扎實，將人物演繹得很飽滿，導演用心拿捏每一個細節，使這部電影充滿誠意。」樂舟川則表示：「演員在沉浸式的演繹中找到了自己的情感，對於親情的展現非常到位，很適合春節和全家一起看。」

電影 導演

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