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雲千千被指網紅臉 王晶：未來女神

娛樂新聞組／綜合報導
張敏重扮趙敏（右），和飾演小昭的雲千千一起為王晶的新片宣傳。（取材自微博）
張敏重扮趙敏（右），和飾演小昭的雲千千一起為王晶的新片宣傳。（取材自微博）

「倚天屠龍記之九陽神功」未上映已經爭議不斷，扮演「周芷若」的邱意濃與扮演「小昭」的雲千千被大家批網紅臉。香港女星張敏日昨則在社交平台曬出新劇照，重新扮起「倚天屠龍記」中趙敏的造型，和在新片中飾演小昭的雲千千，一起為王晶的新片宣傳。

貓眼娛樂報導，張敏重新穿起了白色的古裝長袍，把一頭秀髮紮成了高聳的髮髻。她的五官精緻英姿勃發，手拿寶劍充滿了英氣，看上去和當年回眸一笑的趙敏完全沒有任何區別，古裝扮相令人驚艷。

香港01報導，日前，王晶在微博為邱意濃和雲千千兩位女藝人抱不平，更列舉舒淇、邱淑貞剛出道時的評價：「邱淑貞小時候在樓梯摔了一交，下巴碎了，做了手術，在選港姐時被對手誣陷整容，被迫退賽，但仍不斷被人叫『整容臉』，紅了之後仍不斷有些嘴賤之人叫『假下巴』……；舒淇來時偏黃黑，有些黑水竟叫她ET，現在呢，一代影后，曠世女神。」

他表示當年很氣憤，想不到今時今日再度遇上這樣的事：「荳蔻年華，清純可人的雲千千，婀娜多姿，媚在骨子的邱意濃出道，什麼網紅面，什麼長一樣云云，有這些話，我放心了，這就保證邱，雲二人已然走上女神之軌跡。」言語間不難看出王晶的憤怒。

對此，雲千千日前也在微博回應，坦言：「網紅臉？我理解是以後我將成為全網最紅的一張臉的意思……，你現在接受不了我，萬一看了正片小昭感動你了呢？有一句話說人無完人，我也是一個平凡的人哪能近乎完美呢？」

香港 微博

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