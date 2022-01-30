G風暴加持 古天樂成陸首位百億票房港星

古天樂憑「G風暴」正式成為內地首位擁有百億人民幣票房的香港演員。（取材自微博）

香港 藝人古天樂主演的反貪風暴 系列電影 「G風暴」於去年除夕上映六天後，火速被迫停映，票房暫時錄得600萬港元。據知「G風暴」在內地仍熱映中，目前票房已破6億（人民幣，下同），古天樂加上「G風暴」票房，正式成為內地首位擁有百億票房的香港演員。

綜合媒體報導，據「貓眼」票房影人數據顯示，入行29年的古天樂現時有69部作品，達成了100.06億港元票房，他拍出多套叫好叫座的作品，更是公認的多產演員，一直努力為電影圈出心出力。

古天樂主演的反貪風暴系列電影橫跨七年打造了五步曲，首四集內地票房分別為「Z風暴」9517萬、「S風暴」2.08億、「L風暴」4.42億及「P風暴」7.99億，再加上「G 風暴」的6億票房收益，即反貪風暴系占古天樂在內地的百億港元票房當中的五分之一。

反貪風暴系列戲裡戲外都是好友的張智霖表示：「古仔是我合作最多的男演員，親眼見證他一路走來毫不容易。」而宣萱則指：「我們合作了很多次，他不但是一個好拍檔，也讓我學習到很多東西。」鄭嘉穎亦講到：「古仔一直以來的堅持終於得到了回報！」

至於哪位演員有望成為第二位破百億票房的香港演員呢？據資料可見，一位坐擁96.28億港元票房，而另一位也差得不遠，足足有95.7億港元票房，而且兩位接下來都不乏大片在手，內地大片以及外語大片都等着上映，只是誰先一步達成100億港元就要看看電影映期而定了。