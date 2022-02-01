2021綜藝大爆發打年輕牌 越真實觀眾越愛

「吐槽大會」已經邁入第五季。(取材自微博)

綜藝是文化產品，又越來越像一面鏡子。中國青年報報導，這一年，綜藝市場推陳出新，想像力得到空前激發，更多潛在受眾與新的領域被廣泛發掘出來。年輕觀眾喜愛啟發想像力的新潮文化，也會迷戀古典傳統的藝術形式；他們會憧憬遠方的詩歌，但又無比在意日常生活的飽和度，以及親密關係的緊密度。2021年，什麼樣的綜藝最終被觀眾打高分？

喜劇火紅 從日常挖掘笑點

回顧這一年綜藝市場，觀眾願意埋單的佳作，都與「真實」二字有關。

觀眾不需要懸浮的主題，不需要明星賣力的營業，更不需要花裡胡哨的表達。綜藝越貼近人間煙火，遵從普通人的喜好和邏輯，越能在觀眾心底紮根。

2021年，脫口秀很火，喜劇表演很火。「脫口秀大會」第四季、「一年一度喜劇大賽」、「吐槽大會」第五季等，讓觀眾驚喜地看到，喜劇可以「盤活」綜藝了。

「脫口秀大會」進入第四季，圖為領笑員徐錚。(取材自微博)

脫口秀舞台有多神奇呢？最明顯的一點，舞台不只屬於專業演員了，每一個普通人都可以做至少五分鐘脫口秀演員。在「脫口秀大會」舞台上，我們看到一些「素人」，下班之後跨界去講脫口秀，說得還不錯。他們給習以為常的日子「撕開一道口子」，借助幽默和「冒犯」的藝術形式窺見一些鮮活的東西，讓觀眾在大笑的同時重新審視自我。

去年喜劇綜藝的進步之處在於，表演者能以剖析日常生活為起點，在繁雜的「社會叢林」裡挖掘出婚戀觀、親子觀、職場觀、自我價值認同等諸多議題，透過一個個有趣的「梗」，戳中觀眾，也慰藉觀眾。

例如「一年一度喜劇大賽」中，「互聯網體檢」、「三毛保衛戰」、「時間都去哪兒了」等出圈節目，笑點無一不是脫胎於現實的焦慮與無奈，觀眾邊爆笑邊大呼「有人偷窺我的生活」。

真人出線 生活真相最動人

因為擁抱真實而贏得人心的綜藝，還有「戲劇新生活」、「再見愛人」等觀眾意想不到的「黑馬」。

一檔聚焦戲劇題材的真人秀「戲劇新生活」，把烏鎮的小橋流水和戲劇人的生存境況搬到了線上。是選擇為了錢放棄舞台上最愛的一畝三分地，還是寧願不賺錢，也要屹立在追光燈下？與其說觀眾在看戲劇真人秀，不如說是重新認識「戲劇人」，審視他們真實的生存境況。

在第八屆烏鎮戲劇節，「戲劇新生活」中的劇目進行線下演出，場場爆滿，印證了綜藝對受眾的深遠影響力。

而紀實觀察真人秀「再見愛人」則非常勇敢地關注最扎心的「婚姻真相」：讓觀眾觀察和思考，兩個熟悉的愛人是怎麼走散的？談論分手與告別，令「再見愛人」的氣質與其他甜蜜情感節目「逆向而行」。

「再見愛人」如今豆瓣評分高達8.9分，這檔真人秀提供給觀眾一份「體面的真實感」。浸泡在日常瑣碎裡的真相，往往是最動人，也是最扎心的。

新題材井噴 線下登上台前

2021年，綜藝市場呼喚「新」的風吹進來。

線下「劇本殺」、「密室逃脫」，這一年成為年輕人的社交文化標籤。以搜證推理風靡的「明星大偵探」、「密室大逃脫」，依然火爆；而定位更精準、垂直的「新品」開始登場，例如「奇異 劇本鯊」、「萌探探探案」。

「奇異劇本鯊」混搭「劇本殺+桌遊+各種元素」；推理真人秀「萌探探探案」不僅為了破案，還帶觀眾重返記憶中最熟悉的經典影視IP，和「劇中人」重聚，甚至透過「二次創作」改寫原故事中遺憾的部分。

推理真人秀「萌探探探案」帶觀眾重返記憶中最熟悉的經典影視IP。(取材自微博)

媽媽群體登上綜藝，並非新鮮事，可是2021年的幾檔「媽媽牌綜藝」，更為深刻地展現媽媽們除了上班和下廚之外的鮮活狀態。

「上班啦！媽媽」聚焦職場媽媽群體，呈現出當代新女性在職場和家庭兩種不同環境下，生活狀態的差異和變換；「媽媽，你真好看」為媽媽們打造了一個專屬時尚舞台。媽媽們呈現給觀眾的精神底色和需求樣貌愈發豐富起來。

「這！就是街舞」、「這！就是灌籃」、「『拳』力以赴的我們」、「超新星運動會」等體育真人秀，以及「冬夢之約」這種以冬奧場館為拍攝主體的節目，營造了濃郁的「體育綜藝」氛圍。

聚焦幕後 程序員上真人秀

只要有可能產生討論的場域，都有機會誕生綜藝的萌芽。

生活中司空見慣的「幕後」職業、工種，漸漸成了真人秀的觀察主體。

導演 競技真人秀「導演請指教」、「開拍吧電影 」，把一群導演聚在一起PK創作，一面讓你窺視電影生產鏈條，一面近距離感知導演日常面臨的壓力和焦慮。

程序員也上真人秀了，而「虛擬生命」也可以成為偶像，綜藝的未來科技感和高能感撲面而來。

中國首檔程序員真人秀「燃燒吧！天才程序員」中，20位頂尖AI工程師與網絡安全極客選手，盲選組成4個戰隊，在48小時內解決節目組設下的難題。誰能抗拒這種大神雲集互相「智商battle」的名場面？

國產原創動漫形象舞台競演節目「2060」，則讓26組製作人和他們創造的V-life來到現場，帶來各具特色的虛擬音樂舞台。與真人偶像一樣，虛擬形像也會在競技中成長、進步，也需要憑藉魅力獲得觀眾的喜愛。

2021年告訴我們，尊重觀眾、理解年輕人的創新產品永遠有機會，若缺乏創意和活水，「綜N代」也必然會沒落，無法一直依賴IP「躺贏」。

婚戀職場秀 引年輕人共鳴

2021年，綜藝節目是否更懂年輕人了？

婚戀綜藝版塊有顯著的擴張趨勢，「心動的信號4」、「怦然心動20歲」、「90婚介所」、「平行時空遇見你」、「僅一日可戀」、「女兒們的戀愛4」等，讓觀眾開啟了真情實感的「追劇」模式。

婚戀綜藝版塊有顯著的擴張趨勢，圖為「女兒們的戀愛4」。(取材自微博)

有些讓人特別「上頭」，也有些讓人尷尬得「腳趾摳地」。觀眾永遠對「親密關係場」裡的話題津津樂道，也願意傾聽和琢磨別人輸出的感情觀點。這一波「戀綜熱」背後隱藏的「流量密碼」，或許並不是大家想戀愛了，而是大家想明白戀愛中的自己該如何長大。

這屆觀眾不僅喜歡看他人談戀愛，在屏幕前嗑CP，還喜歡看其他人是怎麼實習找工作的。

職場真人秀在今年迎來一輪新熱度：「令人心動的offer」、「閃閃發光的你」、「初入職場的我們」……，這類節目往醫學、金融等大眾不熟悉的領域延伸，將職業圖景一一鋪展開來，勾起觀眾的好奇心。

另外，職場綜藝高度聚焦職場新人的心理動態，傾向於呈現每個人細微之處的不成熟和小糾結，不懼短板與局限，怀揣熱情勇敢向前，因而更能引發青年觀眾的共情。

「初入職場的我們」是職場真人秀。(取材自微博)

另闢天地 友情聯結惹關注

2021年，一些展現陽光、自在、積極生活態度，或者注重友情聯結的真人秀，開闢了一片小天地。

「五十公里桃花塢」，在北京京郊，15個嘉賓共同生活21天。觀眾透過真人秀鏡頭，觀察頗有實驗性質的當代人群體社交圖鑑；主打好朋友旅行的真人秀「恰好是少年」，讓每個觀眾看到了理想的旅行模式：如果你和最要好的朋友一起自駕旅行，這會是多快樂多過癮的一件事。

真人秀「恰好是少年」讓每個觀眾看到了理想的旅行模式。(取材自微博)

音樂競演節目，向來是爭奪年輕觀眾的「常規戰場」。今年，「披荊斬棘的哥哥」獨樹一幟，以「時代的回憶」為獨特切入點，給大家提供一個「回憶殺」舞台。

而發掘、培養說唱新人的「少年說唱企劃」、原創音樂綜藝「我的音樂你聽嗎」、「明日創作計劃」等，顯露出與往年不同的氣質：創作感高於表演感，對青年音樂人「原創」才能的展現有所增強。

2021年，主打「青年牌」的綜藝，聚焦特定年齡、圈層、職業受眾，敘事口吻更細膩，挖掘群體心理的力度亦有加大。深度與細緻，讓節目形成了討論爆點和張力，引起破圈效應。

傳統文化玩新意 非遺成舞台主角

這一年，多檔文化類綜藝節目，讓傳統文化「破壁」，國風國潮出圈。非遺藝術成了舞台的主角，古典意蘊與新潮表達緊密融合。

「中國詩詞大會」依然擁有極強的市場號召力；「典籍裡的中國」融合「電視+電影+戲劇」這一形式，讓典籍在電視屏幕上「活」了起來；「妙墨中國心」用一首搖滾樂演繹張旭的草書，將草書的韻律展現得生動可感。

「國家寶藏·展演季」演繹國寶傳奇的方式更為靈動曼妙，能以一支汲取商周十供靈感的古典舞，揭面隱隱無聲的時代；也能藉助一部音樂劇，走進清乾隆農耕商貿圖外銷壁紙，演繹東方與西方的對話。

以「唐宮夜宴」為起點，河南衛視推出了「七夕奇妙遊」、「中秋奇妙遊」、「重陽奇妙遊」等「中國節日」系列節目，採用「網劇+網綜」的形式將節目與故事情節相結合，在每一個雋永的傳統節日，掀起一場文化大狂歡。驚豔的非遺舞台，如「大電影」一般的劇情呈現，創造了美，也造就了觀眾對下一個傳統節日的期待。

這些節目的後續傳播證明，觀眾需要的綜藝，不只是茶餘飯後的娛樂消遣，不是快消品，它也應當承載傳播傳統文化和青年文化的使命。

「舞千年」、「舞蹈生」等主打舞蹈的綜藝，引發觀眾對優美中國舞的關注和追捧，一支古典舞能在社交網絡上刷屏，吸引網友探索與之相關的歷史朝代。例如盤鼓舞「相和歌」，在微博話題的總瀏覽量超1億次。

古典藝術不再是史冊和壁畫裡靜止的記憶，也不是流行文化的「背景色」，而是舞台上獨當一面的大主角。

這一年，你會發現，傳統文化歡迎所有大膽新穎的綜藝玩法，歡迎一切深厚且生動的講故事方式。在綜藝裡，我們也能找到傳統文化密碼，並由此往歷史深處走去。