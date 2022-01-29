黃曉明離婚恐失財 50億身家分Baby一半？

Angelababy(左)和黃曉明擁有不少房產。（取材自微博）

有第一小生之稱的黃曉明 ，沒有一蹴成名的運氣 ，他靠穩紮穩打打下演藝江山，「大漢天子」是他的成名之作，之後陸續拍了續集及「還珠格格3」，「神鵰俠侶」、「新上海灘」、「鹿鼎記」等等都創下高收視率，讓他成為當紅男星。但真正走紅兩岸三地的則是靠電影 「葉問」、「中國合夥人」、「海闊天空」等片，還因此獲得金雞影帝的殊榮。他也靠著努力投資 成為經營達人，最高紀錄名下有60多間公司，外界估計他個人資產就高達50億（人民幣，下同，約7.86億美元），離婚後Angelababy可能分得25億。

黃曉明堪稱投資達人，他曾說「我不是最優秀的那一個，但我是最努力的那一個」，他曾因導演稱他英文不好，每天努力背單字到後來可以演好萊塢的電影，投資方面他也盡全力全盤了解，據了解他的投資產業含括股票、房產、醫療、餐飲和高爾夫。名下公司高達60多家。

他在2019年當時華誼兄弟甫上市，他有180萬原始股，後來因為看好影視發展在加碼到360萬股，餐飲方面引進法國五大酒莊，投資第一年就把投資額全面收回，堪稱眼光精準，此外他也開設金帝高爾夫俱樂部，目前已經有數十家連鎖店。2015年福布斯名人榜，當時黃曉明年收入排行第五名，但到2021年身家就超過50億。

外界估計光是和Angelbaby離婚，恐將分出一半約25億給前妻。不過也有說法指出兩人離婚已說好不爭子不爭產，應該沒有分產的顧慮。