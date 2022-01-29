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太紅效應？ 楊冪、趙麗穎都短命婚

記者楊起鳳／綜合報導
趙麗穎(後)、馮紹峰去年離婚消息震驚演藝圈。（取材自微博）
趙麗穎(後)、馮紹峰去年離婚消息震驚演藝圈。（取材自微博）

黃曉明與Angelababy宣布離婚。細數演藝圈金童玉女世紀婚禮不少，但最後能白頭偕老的卻不多，主因除了同是演藝工作的夫妻聚少離多外，也和外界誘惑多或是收入名氣婚後不對等原因有關。

當紅女星楊冪2018年宣布與劉愷威離婚，當時盛傳兩人離婚主因是女方事業大旺，一年賺好幾個億（人民幣，下同），但相對的男方在婚後演藝事業不如以往，就只能兼顧家庭，長期下來對家庭付出不對等變成離婚原因。楊冪離婚後感情運仍旺，先後和不少小鮮肉傳出交往，她受訪時曾說：「人若太刻意追求愛情，愛情很容易就變了味道。」似乎也在影射她與劉愷威的婚姻。

另一對銀色夫妻趙麗穎與馮紹峰2018年結婚，育有一子，2021年宣布結束三年婚姻，並各自在微博發文：「過去很好，未來更好」，強調仍是好朋友。當時曾傳出男方外遇、家暴等各種原因，後又爆出婆媳關係可能是離婚導火線。

不過媒體分析另一個根本上的問題，馮紹峰是紡織業富二代，身家高達10億，趙麗穎則是農村出身，靠自己努力打拚成為一線女星。不過女方結婚前，年收入已達1.9億，而馮紹峰同期收入則是4000萬，兩人相差近5倍，婚後女方也比男方紅，導致兩人不斷面對外界壓力，也可能是離婚的原因之一。

劉愷威(左)、楊冪2018年宣布離婚。（取材自微博）
劉愷威(左)、楊冪2018年宣布離婚。（取材自微博）

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