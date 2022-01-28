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黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

澳網／納達爾生涯第6度挺進決賽 距改寫紀錄差1勝

贍養費怎麼分？黃曉明名下60間公司 身價超50億人民幣

記者楊起鳳／即時報導
黃曉明、Baby離婚可分他一半財產。(取材自微博)
黃曉明、Baby離婚可分他一半財產。(取材自微博)

有中國第一小生之稱的黃曉明 ，沒有一蹴成名的運氣 ，他靠穩紮穩打打下演藝江山，「大漢天子」是他的成名之作，之後陸續拍了續集及「還珠格格3」，「神鵰俠侶」、「新上海灘」、「鹿鼎記」等等都創下高收視率，讓他成為中國當紅男星。但真正走紅兩岸三地的則是靠電影「葉問」、「中國合夥人」、「海闊天空」等片，還因此電影獲得金雞影帝的殊榮。他也靠著努力投資成為經營達人，最高紀錄名下有60多間公司，外界估計他個人資產就高達50億人民幣(約7.8億美元)，離婚後Baby可能分得25億人民幣(約3.9億美元)。

黃曉明堪稱投資達人，他曾說「我不是最優秀的那一個，但我是最努力的那一個」，他曾因導演稱他英文不好，每天努力背單字到後來可以演好萊塢的電影，投資方面他也盡全力全盤了解，據了解他的投資產業含括股票、房產、醫療、餐飲和高爾夫。名下公司高達60多家。

黃曉明瘋投資，名下超過60間公司。(取材自微博)
黃曉明瘋投資，名下超過60間公司。(取材自微博)

他在2019年當時華誼兄弟甫上市，他有180萬原始股，後來因為看好影視發展在加碼到360萬股，餐飲方面引進法國五大酒莊，投資第一年就把投資額全面收回，堪稱眼光精準，此外他也開設金帝高爾夫俱樂部，目前中國已經有數十家連鎖店。2015年中國福布斯名人榜，當時黃曉明年收入排行第五名，但到2021年身家就超過50億人民幣。

外界估計光是和Angelbaby離婚，恐將分出一半約25億給前妻。

投資 電影 導演

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