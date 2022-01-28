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黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

澳網／納達爾生涯第6度挺進決賽 距改寫紀錄差1勝

黃曉明離婚 曾當眾告白Baby：生來為了把妳寵壞

記者陳建嘉／即時報導
黃曉明、Angelababy昔日婚禮照片。（取材自微博）
黃曉明、Angelababy昔日婚禮照片。（取材自微博）

中國明星夫妻黃曉明、Angelababy宣布離婚，雙方工作室也發出聲明，強調是和平分手，結束婚姻關係，也已辦完手續，未來會一起撫養孩子。有網友挖出2人於2015年結婚時的甜蜜模樣，如今看來不勝唏噓。

黃曉明當時在世紀婚禮上曾公開告白，「其實我今天真的好緊張，我得說，我的Baby，妳完蛋了，接下來的日子妳等著吧，我從來沒有對一個女人這麼好過。我覺得我生來就是為了來保護你的，來實現妳的願望的。我真的只想把全世界最好的都捧到妳面前，妳喜歡的就是我喜歡的，妳的願望就是我的願望。即使我們到了七老八十了，沒有牙了、走不動了，到那時候我也還是會像現在一樣，愛妳、寵妳，把妳當作是我的小公主。妳之前老是說，要是把妳寵壞了怎麼辦？那就讓我把妳寵壞吧。因為我知道，這樣別人就搶不走妳了。」

黃曉明、Angelababy當年甜蜜擁抱的畫面已成追憶。（取材自微博）
黃曉明、Angelababy當年甜蜜擁抱的畫面已成追憶。（取材自微博）

當時Baby則感動回覆，「很想跟你說，人生路上，我會一直默默支持你，不管你累了，遇到不開心的事情，想到我都會一直在你身邊陪伴你，為你建立一個家庭，有個非常圓滿的人生，這是我的夢想。希望到老之後，你會跟我說，找我是正確的、快樂的。」

昔日寵妻喊2個「不可能」全跳票

黃曉明昔日曾是「寵妻狂人」，不只大手筆籌辦婚禮，製造巧思，更喊出「2個不可能」。他曾在節目上信心滿滿的表示「這輩子註定就是她了，就不可能還會有另外一個人了」、「這輩子很難找到比她更好的人了，不可能」，至於娶Baby的原因，他則說對方可愛、不做作，「而且我媽媽又非常喜歡她，我媽媽特別滿意。」

另有網友截圖找出當初黃曉明還上綜藝節目「奔跑吧」挺主持人Angelababy，兩人還在節目上大方放閃擁抱，只是這一切都已成追憶。

黃曉明、Angelababy昔日婚禮照片。（取材自微博）
黃曉明、Angelababy昔日婚禮照片。（取材自微博）

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