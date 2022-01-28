黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

黃曉明、Angelababy離婚。（取材自微博）

黃曉明、Angelababy在北京 時間28日宣布離婚，結束6年婚，事實上，回顧近年來，2人不似交往、新婚時般公開曬愛，關於對方的事更是隻字不提，Angelabay在2020年參加節目「奔跑吧！兄弟」中的1個舉動，加上黃曉明生日、拿下百花獎，皆未聞未見他提「媳婦兒」，「3大端倪」早已洩露婚姻名存實亡。

當時Angelababy是「奔跑吧！兄弟」固定班底，節目要求藝人傳訊息給親人，最快收到回覆者便勝出，她打算打給爸媽、阿姨，就是不打給一般人認為最直接反應的老公黃曉明。

來源：聯合影音

過去黃曉明過生日，Angelababy總是第一個在微博 發文，祝賀「曉明哥，生日快樂」，黃曉明則立刻回覆「謝謝老婆」 更附上火熱愛心貼圖、外加3個親吻表情符號，但這兩年黃曉明生日，po出的是與父母的合照，還有他獨自看日出的寂寥身影，Angelababy則完全消失蹤影之餘，更無隻字片語。黃曉明奪得百花獎最佳男主角並發表感言時，向所有人一一表示感謝，就是沒提另一半，而Angelababy事後也無任何表示。

當時種種跡象都讓外界猜測2人婚姻貌合神離，直到今日宣布離婚，引來網民諷刺「為什麼死撐到現在」、「當初的山盟海誓都已成過去，花了2億人民幣辦婚禮都是浪費啊」。

此外，黃曉明才於1月17日為兒子小海綿慶生，不過發文不附圖，僅有手比五加上蛋糕，並未與Baby同框，Baby則沒有發文。