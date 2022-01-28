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董潔秀身材飄仙味 12歲兒身高直逼媽

娛樂新聞組╱綜合報導
身材小巧玲瓏的董潔，其實有雙大長腿。(取材自微博)
身材小巧玲瓏的董潔，其實有雙大長腿。(取材自微博)

身材小巧玲瓏的女星董潔，拍起雜誌照意外顯得修長且「有料」，只見她身穿一件藍紅拼接的紗裙，腳上的綁帶鞋充滿整條小腿，她抬起頭來齊肩短發凌亂隨意地飄著，看起來就像是一個花仙子沐浴在陽光中。

綜合媒體報導，根據工作室分享的其中一張照片，董潔穿一套亮片紫調復古裙，內搭裙腹部呈三稜角的鏤空設計，將董潔的身材完美凸顯出來；另一張她眼露迷離目光，穿著白色吊帶裙側趴在床上，和臉上的烈焰紅唇形成鮮明對比；還有一張露出楊柳小腰的照片，可看到她一雙又細又長的大白腿，完全看不出來董潔已是12歲男孩的媽。

據報導，董潔的兒子頂頂長相帥氣，雖然只有12歲，身高已直逼媽媽。之前母子倆在機場被粉絲偶遇時，董潔開心招手與大家打招呼，頂頂則在媽媽後面推著行李箱大步走，明顯能感覺到個子抽高不少。

鬧出婚變的董潔，近年重新活躍娛樂圈，她出演的「如懿傳」、「虎媽貓爸」等作品也收獲不少網友好評，閒暇時間則完全奉獻給兒子。

談起董潔，人們總不自覺想到電視劇「金粉世家」中的冷清秋一角，雖然距離這部劇拍攝已過去多年，但冷清秋永遠是一代人心中的白月光，期待董潔能為觀眾帶來更多優質角色。

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