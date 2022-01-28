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林更新娶老婆隨緣 樂聽吳奇隆的奶爸經

記者楊起鳳╱綜合報導
林更新(右)和吳奇隆再度合作新戲「我的砍價女王」。(圖：LiTV、林更新工作室提供)
林更新(右)和吳奇隆再度合作新戲「我的砍價女王」。(圖：LiTV、林更新工作室提供)

男星林更新和吳奇隆從「步步驚心」後隔十年再合作「我的砍價女王」，對於與吳奇隆再次聚首，林更新說：「當然非常開心，片場休息時，我們還會聊到『步步驚心』的點滴，跟他對戲很安心，也很放鬆。」

過了十年餘，林更新覺得兄弟倆都更成熟了，當然最大改變是吳奇隆有了家庭，「隆哥都當爸爸了，他休息時會傳訊息給家人，不然就是跟我聊家常，給我看寶寶照片說著趣事，看得出好爸爸的他非常幸福」。

說到孩子，曾參加真人秀「放開我北鼻」的林更新，跟著易烊千璽一同照顧兩歲到六歲的小孩，不但天天做飯，還得教育他們，十足奶爸味讓林更新被許多媽媽公認是「最佳女婿」人選，紛紛想把家裡的千金嫁給他。

問林更新可有受吳奇隆影響也想娶老婆嗎？他趕忙說：「目前仍以工作為主，其他隨緣。」

雖然感情隨緣，但林更新對另一半還是有想法，「心地良善、正直這是一定要的，互相鼓勵，彼此能溝通也很重要」。

隨著新春到來，正投身劇組的林更新恐怕陪家人的時間不多，包給長輩親人的紅包可會加碼？他笑說：「對家人來說，心意最重要，所以不管我包多少，他們都會很開心。」

林更新目前沒有成家的打算。(圖：LiTV、林更新工作室提供)
林更新目前沒有成家的打算。(圖：LiTV、林更新工作室提供)

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