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最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

黃曉明幾任女友皆女神 交往條件「最愛女友忠誠」

記者楊起鳳／綜合報導
黃曉明（左）、Angelababy 宣布離婚。（取材自微博）
黃曉明（左）、Angelababy 宣布離婚。（取材自微博）

黃曉明跟跟Angelababy官宣離婚，27日雙方在微博發文：「感恩過去所有，未來仍是家人。」證實6年婚姻已經畫下句點。黃曉明是戲劇一哥，和Angelababy結婚前感情世界也很豐富，交往的多是女神籍的藝人。

秦嵐也曾與黃曉明交往過。（圖：中天娛樂台提供）
秦嵐也曾與黃曉明交往過。（圖：中天娛樂台提供）

黃曉明學生時期認識了七年交往了四年的女友劉懿，2004年分手之後，因拍《還珠格格3》結識了長的相當清秀的秦嵐，兩人因戲生情。黃曉明跟秦嵐是年齡相差不大的戀情，他公開表明過喜歡忠誠的女朋友，不喜歡女友做什麼都不打報告。後來兩人的分手雖然沒有明確的原因，但是似乎也能猜出一二。

應采兒也曾是黃曉明女友。（取材自微博）
應采兒也曾是黃曉明女友。（取材自微博）

黃曉明的歷屆女友中，還有「山雞大哥」的老婆應采兒。當初兩人也是因合作《鹿鼎記》而結識，過後也有一段熱戀時期。導致兩人分手的原因據網上傳的是有台灣模特兒白歆惠的插足，而應采兒的性格也很鮮明，自然就不會拖泥帶水。現在已經是大哥的老婆的應采兒，生活也是很幸福很圓滿。

黃曉明的幾任女友看來，他們都是在演藝圈發展的，都是愛演戲的。在結婚前黃曉明的前任女友是李菲兒，李菲兒一直是不溫不火的那種二三線女星。跟黃曉明在一起時還批過是Angelababy插足，說是Angelababy搶走了黃曉明。

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