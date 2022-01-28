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最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

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黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy、黃曉明結婚近七年宣告離婚。(取材自微博)
Angelababy、黃曉明結婚近七年宣告離婚。(取材自微博)

中國藝人黃曉明與Angelababy在2015年5月舉行世紀婚禮，2年後迎來兒子小海綿，不過兩人婚姻卻頻傳不合，27日正式宣布離婚。

黃曉明、Angelababy於2009年9月相戀，但直到交往5年，黃曉明才公開與Angelababy的戀情，並於2015年10月在上海展覽中心舉行婚禮，而後育有一子小海綿，當時婚禮被譽為「世紀婚禮」，幾乎全體演藝圈都到場。

黃曉明與Angelababy這幾年婚變消息頻傳，與剛認愛新婚的高調不同，最近低調許多，甚至不公開提到對方，也沒有同框照片，因而有兩人婚變傳聞，去年除夕夜，黃曉明曬出春節聚餐照，說自己與全家人聚餐，但合照中並未看到Angelababy身影，讓婚變傳聞再度甚囂塵上。

但就在前幾日，Angelababy成為北京衛視春晚代言人，當時還戴著婚戒，被認為是力破離婚傳聞，結果最後仍宣布離婚。

前段時間更有不少爆料人士暗示兩人情逝，但兩人均未對外承認，但互動卻明顯減少，即便是小孩子生日也少見合體，27日雙方在微博發文：「感恩過去所有，未來仍是家人。」證實婚姻已經畫下句點。

另外，雙方工作室也發出聲明，目前已經辦妥相關手續，為了不叨擾大眾，未來不會再針對此事作回應，若有心人士造謠不排除訴諸法律，至於兩人的孩子小海綿未來將會共同扶養。

網友迅速留言說，「祝你愈來愈幸福！祝新年快樂，年年快樂！喜歡你，這輩子很值！哥，你會愈來愈好的」、「尊重祝福，婚姻如果是苦海，那麼脫離就是新生。恭喜黃曉明，恭喜鼻姐，都專注事業好好拍戲吧。演戲才是人生最重要的事哦」。

Angelababy、黃曉明官宣離婚。(取材自微博)
Angelababy、黃曉明官宣離婚。(取材自微博)
Angelababy、黃曉明官宣離婚。(取材自微博)
Angelababy、黃曉明官宣離婚。(取材自微博)

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