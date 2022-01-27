李連杰曾拒演兩大經典 影帝拱手讓給周潤發、成龍

李連杰錯過的兩部電影，分別成就成龍、周潤發。（取材自微博）

58歲的李連杰 拍過不少經典動作電影 ，其中包括「少林寺」、「黃飛鴻」、「方世玉」、「英雄」、「霍元甲」及「投名狀」等。然而他僅於2008年，憑「投名狀」而成為第27屆香港電影金像獎最佳男主角；錯過的兩部電影，一部電影成就了成龍，而另一部則成就了周潤發 。

香港01報導，李連杰錯過的兩部電影，第一部是1993年上映的「重案組」，由黃志強負責執導。這部電影的拍攝經過都可謂一波三折，演員、導演，甚至戲名都曾經換過。據了解，當初的戲名為「野獸刑警」，原定由李連杰、鄭則仕、羅家英等人出演；可是當時李連杰與嘉禾鬧解約所以被迫停工。嘉禾無奈之下找來成龍代替，最終成龍因此獲得第30屆金馬獎最佳男主角。

成龍主演「重案組」，獲得第30屆金馬獎最佳男主角。（取材自微博）

然而在拍攝「重案組」時有一段小插曲，有指成龍與黃志強多次為拍攝出現爭執，嘉禾當時選擇向成龍妥協，陳志華以執行導演的身分協助成龍完成電影的拍攝。

李連杰錯過的兩部電影，其中一部成就了周潤發。（取材自微博）

另一部則是由李安執導，周潤發、楊紫瓊及章子怡主演的「臥虎藏龍」。當時李安在拍攝「飲食男女」期間，拜讀了王度廬的武俠小說「鶴鐵五部」的第四部「臥虎藏龍」，決定拍成電影。據了解，在完成劇本後，李安第一時間找來李連杰演男主角李慕白；可是當時李連杰的女兒準備出生，他要照顧妻女，不得不婉拒。

周潤發雖然只憑「臥虎藏龍」成為第二屆「亞美影視獎」最佳男主角，但「臥虎藏龍」卻在國際影壇奪得多個大獎，當中包括奧斯卡最佳外語片獎。