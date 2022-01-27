湖南春晚焦點 何炅滿臉疲憊、屢次失誤 劉謙整過頭？

何炅(右)、汪涵(左)聯手主持湖南衛視小年夜春晚，圖中為來賓蔡徐坤。（取材自微博）

湖南衛視的春晚將在小年夜播出，日前進行錄製，主持團除了何炅、汪涵，再加上靳夢佳、沈夢辰、李莎旻子等湖南台新晉女主持。這個陣容算不上豪華，但好在有何炅與汪涵兩個「定海神針」在，依然讓觀眾期待。不過有網友發現，何炅出現在舞台上時，臉上掛著大大的眼袋，看起來非常疲憊，因此提問：「他是病了嗎？」

蓋飯娛樂報導，何炅當天疑似帶病上場，與頂流帥哥蔡徐坤站在一起時，臉上的憔悴更加明顯。不僅狀態不好，何炅在主持時屢次失誤，幾次都讀錯了字，專業水平似乎也受到影響，發揮得有些失常。

自從節目「快樂大本營」停播之後，何炅就與「快樂家族」成員分開，每次出場都要「被迫」帶著新人。與新搭檔合作初期，不可避免地都要進行「磨合」，過程中何炅總是要幫忙圓場、拋梗、接話，滿場跑相當辛苦，讓粉絲覺得很是心疼。

不過，這次湖南衛視為了呈現精采節目，不但為何炅搭配老戰友汪涵，並新增了不少小品。一眾小品演員中，有不少曾參加去年的熱門綜藝「一年一度喜劇大賽」，因此讓一些觀眾倍感期待。

然而節目播出時，立馬有網友認出，春晚其中一個小品是舊作，為沒有新作品感到可惜。有網友直言，在看到這個小品的時候還以為是重播，連台詞都一模一樣，這樣照搬舊作的做法顯得沒有誠意，也缺乏新意。還有網友批評，因為是幾年前的劇本，內容相當傳統，「就是拿女性的身材來開玩笑，老套也不好笑」。

劉謙的臉部被發現有些腫。（取材自微博）

整場晚會的高潮，除了蔡徐坤、劉宇寧等流量歌手獻唱外，就屬劉謙的魔術了。作為曾經的春晚常客，劉謙這次現身湖南台春晚，不僅再次讓魔術成為熱議的話題，還因為容貌變化大被網友質疑整容，「我完全認不出來了」。從畫面中可以看到，與過去相比，劉謙的臉部有些腫，面部表情也不太自然，網友指出，「感覺他的嘴和鼻子都整了」。

晚會的另一個高潮就是歌壇天后孫悅時隔7年重返舞台。前兩天孫悅官宣復出的時候，就有一大批網友直呼「激動哭了」。在此次湖南衛視的春晚上，50歲的孫悅連換2套衣服，連唱五首金曲，仍舊勁歌熱舞，寶刀未老，連湖南衛視春晚的官博都大誇她是「金曲女王再度回歸」。網友也連連附和，誇讚孫悅「狀態太好了」、「首首都是經典」、「感覺沒有看夠」。