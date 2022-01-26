成龍率領60香港巨星獻唱冬奧主題曲 豪華超陣容

劉德華獻唱主題曲「一起向未來」。（視頻截圖）

「2022北京冬季奧運會」將於2月4日登場，為此，香港無線電視（TVB）號召逾60多名明星，攜手獻唱主題曲「一起向未來」，在MV中可以看到成龍、張學友、劉德華、容祖兒、Twins等人的身影，陣容非常豪華。

綜合媒體報導，2022北京冬奧 會和冬殘奧會主題曲「一起向未來」原本由陳偉霆、袁婭維演唱，2021年9月17日發行。TVB為了宣傳這場體育盛是，集結眾星「翻唱」這首歌，MV中可以看到：成龍、張學友、曾志偉、劉德華、譚詠麟、李克勤、王祖藍、林子祥、葉蒨文、楊千嬅、任賢齊、謝霆鋒、張智霖、草蜢、鍾鎮濤、容祖兒、Twins、張衛健、王嘉爾、陳小春 、謝天華、梁漢文、林曉峰、杜德偉、甄子丹 、應采兒、薛凱琪、陳偉霆等人，陣容鼎盛。

鍾欣潼（左）、蔡卓妍（右）獻唱主題曲「一起向未來」。（視頻截圖） 張學友。（視頻截圖） 草蜢獻唱主題曲「一起向未來」。（視頻截圖）

其實，去年11月，易烊千璽也演唱過「一起向未來」，並推出新版MV，其中的「手勢舞」紅遍中國。

除了策畫主題曲，TVB旗下五條頻道：翡翠台、J2、無線新聞台、明珠台及無線財經資訊台，也會提供超過120小時北京冬奧直播及賽事精華。而myTV SUPER則會設立冬奧專區，提供9條冬奧頻道，24小時無間斷轉播各項賽事，接近1700小時播放，觀眾可隨時點播各項賽事精華。