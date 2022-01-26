倪虹潔「兒子不肯叫媽」 監護權給前夫 婆婆挑撥母子情

倪虹潔與前夫育有一子，談到孩子忍不住在鏡頭前落淚。（取材自微博）

43歲中國女星倪虹潔曾演電視劇「武林外傳」、「靈魂擺渡第三季」、「將軍在上」等，還曾在電影 「摩天大樓」中飾演Angelababy的媽媽，演藝資歷豐富。她最近上節目「失意者聯盟」受訪，曝光有過一段婚姻，與前夫育有一子，談到孩子時淚灑錄影現場。

「噓！星聞」報導，倪虹潔透露23年前結婚，不過10年前已離婚，因為演員工作沒辦法有太多穩定的時間顧孩子，所以兒子的監護權給了前夫，由前婆婆來照顧，她則會在休假或有空時去看孩子。

某次，她到了對方家準備帶孩子出門一起吃飯，當時前婆婆就跟她兒子說：「你跟媽媽去吃飯好了，奶奶做的飯是不好吃了，你跟你媽媽去外面飯店吃好吃的。」兒子當下表示不出門了，哭著說：「奶奶做的最好吃，在家吃就好。」讓她感受到兒子還小就「看人眼色」，懂事到讓人心疼。而母子關係也從離婚初期一年內關係還不錯，到後來越來越疏遠，兒子甚至連「媽媽」都不叫了，直接叫她本名，直說「我不想跟倪虹潔去吃飯」。

倪虹潔談到母子關係直落淚，她表示自己難受沒關係，讓她心疼的是看到兒子兩難的反應，不希望讓孩子現階段就必須在爸媽中「做選擇」。她表示希望未來孩子大一點了，再好好溝通，一番言論透露著無奈與心酸。

訪問內容一曝光，讓網友看了相當心疼，紛紛留言討論：「看了好心疼」、「只叫名字也太難過了吧」、「怎可以讓孩子與自己的媽媽為敵」。