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陳小春一家被目擊遊環球影城 Jasper身高直逼爸爸肩膀

娛樂新聞組／綜合報導
陳小春（左）帶兒子遊環球影城。（取材自微博）
陳小春（左）帶兒子遊環球影城。（取材自微博）

香港男星陳小春和應采兒育有一子Jasper，更因為參加中國親子真人秀「爸爸去哪兒5」而成為網友關注焦點。日前，有網友曬出偶遇陳小春一家出遊北京環球影城的照片，他們均穿著紅色系衣服，喜氣洋洋，相當有過年氛圍。

陳小春、應采兒一家遊環球影城，家庭氛圍溫馨。（取材自微博）
陳小春、應采兒一家遊環球影城，家庭氛圍溫馨。（取材自微博）

綜合媒體報導，網友曝光的照片顯示，陳小春一家三口來到扮演變形金剛的工作人員面前，只見8歲的Jasper身高直逼陳小春的肩膀。由於工作人員的服裝看起來有些危險，陳小春用手拉了Jasper帽子，應采兒看到後上前一把拉住Jasper，並將他抱入懷中。

陳小春一家與扮演變形金剛的工作人員一陣交流之後，Jasper雙手握拳對著工作人員又是鞠躬又是搖手拜年，網友大讚「超有禮貌」。站在遠處的應采兒也做出同樣的動作，隨後三人轉身朝著後方拜了拜，臉上帶著燦爛的笑容。

對此，有不少網友們留言：「采兒的家教真的很好，一直拉著小小春讓他不要離工作人員太近，並沒有因為是明星搞特殊」、「我以為是怕爪子不小心傷到Jasper呢」、「我看著那手揮一揮的還挺危險」。

不久前，還有網友曬出在上海虹橋機場偶遇Jasper的照片，照片中Jasper揹著書包一個人乖乖站在原地，從向別處的眼神不難看出是在等陳小春和應采兒來接他，模樣非常惹人憐愛。

陳小春 北京 環球影城

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