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鍾漢良減重10公斤 與李小冉「戀愛循環」上熱搜

記者楊起鳳／即時報導
鍾漢良與李小冉(右)再度合作。（圖：LINE TV提供）
鍾漢良與李小冉(右)再度合作。（圖：LINE TV提供）

鍾漢良主演的電視劇「今生有你」，攜手與11年前曾經合作過的女主角李小冉再續前緣，這次已經是他們第3次合作，上演一段想愛卻備受阻撓的虐戀！隨著戲劇熱播，「鍾漢良與李小冉的戀愛循環」關鍵字更飆上熱搜第一名，劇迷幾乎是一片好評，大讚李小冉跟鍾漢良的實力派演技，而這也是鍾漢良從影以來首次挑戰以「原聲」出演。

鍾漢良在劇中為了愛成為一名心臟外科醫師，後來更意外成為李小冉兒子的主治醫師，深愛著李小冉的他，相隔7年再次重逢卻已恍如隔世，劇中演出酸澀與苦楚，還被眼尖劇迷發現，鍾漢良這次在鏡頭前似乎消瘦不少，本人現身回應，自己的確為戲減重18斤（約10.8公斤），讓粉絲們大讚敬業。

但聲音表演在中國電視劇相當受到重視，長年以來許多演員演出另外找配音員擔任。鍾漢良深耕中國許久，首度以原聲演出，引來網友驚呼「居然沒有配音」，有人直言「鍾漢良的港普真的讓我非常非常非常出戲，也不是說非得原聲啊，口音太太太重的，還是別逞強了」、「為什麼要用鍾漢良原聲，我真的一秒出戲，邊江大大速來救我」、「救命為什麼不用配音，原聲太出戲了」。

同時也有人解釋，原作小說男主角說話就自帶南方口音，粉絲持續支持「他聲音挺好聽的，就是普通話太不標準了」、「說實話他的台詞並不怎麽樣，但感情還是到位的」。

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