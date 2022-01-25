離婚2個月「汪小菲、大S和好吧」 張蘭偷按讚挨轟

大S（右）和汪小菲已離婚一陣子，相關話題仍未平歇。（取材自微博）

台灣藝人大S （徐熙媛 ）和汪小菲 去年底結束11年婚姻，汪小菲接著被爆出疑似「婚內出軌」女星張穎穎，而母親張蘭似乎早已知情並默許，引發網友質疑。但張蘭近日被發現，按讚網友留言「汪小菲和大S和好吧」，首度對「大汪離婚」表態的行徑引來網友揣測，有人怒轟「別再扯上大S」。

綜合媒體報導，大S和汪小菲離婚至今2個月，期間紛爭女方一律低調不談，展現絕佳風度，被網友封「最佳前妻」。而張蘭過去也多次稱讚、直言很喜歡這個媳婦，日前開直播時，就有觀眾留言「和大S和好吧，我們真的很捨不得大S，雖然她之前很做作，但是也要多看她的優點」，張蘭被發現默默按讚，似乎對2人感情表態。

此外，張蘭還按讚了許多說汪小菲不是「媽寶」的言論，力挺兒子是有主見、尊重父母的人，不該把孝順與媽寶混為一談。對此，不少網友表示認同，但部分人依然不買單，質疑事情都過了為何她還要提起，傻眼怒批「我暈，成年人的世界我不懂」、「別再扯大S」、「離遠一點，大S會有春天」。

張蘭23日在抖音曬出多段影片，標題為「給汪小菲同學點個讚！」大力稱讚兒子汪小菲是自己的驕傲，能在短短一年時間，成功開業17家「麻六記」餐廳，從「選址、合同、簽約、裝修、施工、設計」等親力親為，明年還會給大家更多驚喜。此外，張蘭也透露她生病，每天都要靠吃藥、喝咖啡提神，並不斷開直播宣傳自家產品，可說是「賣老命」護獨子。

但網友評論比張蘭的影片更精彩，有粉絲平反「汪小菲不是媽寶男」，並指出：「這些年母子互相扶持互相依靠，不容易，是惺惺相惜。兒子很懂孝順，不是應該的嗎？孝順就是媽寶嗎？」、「哪有媽寶男還對媳婦那麼好呀！」，這些留言都獲得張蘭按讚認可。

甚至，有粉絲喊聲說：「汪小菲和大S和好吧」，連這樣的留言也獲得張蘭點讚，不過，也有網友對「大汪復合論」感到不耐煩，直言：「我暈，成年人的世界我不懂」、「拜託別再扯大S，希望雙方就此斷個乾淨。」