李小冉14歲穿短裙清純照 難掩高貴氣質

李小冉14歲時的清純舊照曝光。（取材自微博）

女星李小冉24日舊照曝光，迅速火上熱搜。在這張李小冉14歲的清純舊照中，她穿著一件紅色波點露肩超短連衣裙，大秀修長美腿，身材比例十分傲人。她的五官精緻，皮膚雪白，修長的身姿和清冷的氣質超級惹眼，靠著床頭坐著就已經展露出公主一般的高貴。

貓眼娛樂報導，李小冉的顏值一向都備受稱讚，少女時期的她清純可人，滿臉的青澀純美。無論是顏值還是氣質、身材比例。無不顯示出上天對她的恩賜，先天條件實在太好。

李小冉在新劇中飾演單親媽媽。（取材自微博）

網友看了李小冉的舊照，有人直呼14歲的李小冉太清純了，真是從小美到大，還有人誇讚她簡直就是天生的女主角。

李小冉從小學習舞蹈，很早就進入演藝圈開始拍戲，因出演「像霧像雨又像風」而獲得關注。隨後她在「來不及說我愛你」，「大丈夫」中都有著出色的表現，一直都深受觀眾喜愛。

由李小冉和鍾漢良主演的電視劇「今生有你」正在熱播，這也是兩人繼「來不及說我愛你」之後的再次合作，李小冉飾演一位單親媽媽，獨自撫養兒子長大。她在劇中展現了高超的演技，把一位獨自帶娃的艱難母親演繹得十分感人，也得到超高的收視率。