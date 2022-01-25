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郭富城與愛妻玩特效 洩「家中劇院」豪宅裝潢

娛樂新聞組／綜合報導
方媛（右）坐在郭富城身邊玩特效，意外曝光豪宅內觀。（視頻截圖）
方媛（右）坐在郭富城身邊玩特效，意外曝光豪宅內觀。（視頻截圖）

港星郭富城的老婆方媛，日前在抖音發布一條新影片，雖然影片只拍攝到客廳的位置，但只從影片可看到客廳擁有超高樓底，環境極為寬闊，至少可以容納50人。天花板上裝有投射燈，牆上設有一個大音響，可以讓一家人看電視或唱歌。據悉，郭富城的寓所位於港島大坑道嘉園，在頂樓全層，面積約3000平米。

綜合媒體報導，大陸網紅方媛2017年嫁給大22歲香港天王郭富城，育有2個可愛女兒Chantelle、Charlotte，經常在社群平台分享生活點滴。她22日上傳玩特效的影片，除了意外曝光與老公的甜蜜時光，豪宅裝潢也引網友注目。

方媛22日在抖音上傳玩模仿貼圖的挑戰影片，沒想到居然抽到「嘔吐貓」的圖片，讓她哭笑不得直說：「能不能給我一個可愛的貓？」影片中，可以發現緊靠在她身邊的正是郭富城，男方雖然沒有入鏡，但兩人如同一般平凡夫婦，在沙發上相依著度過甜蜜時光，讓人能夠感受到夫婦倆的感情十分穩定。

此外，港星周海媚日前也在社交平台上，曬出自己在家和好友以及寵物狗一起玩雪的視頻。

當天周海媚打扮少女可愛，橘色的厚實外套搭配紅色圍巾，在寒冷的冬日里帶來暖意，咖色的毛絨熊耳朵帽子更顯童心未泯，彷彿還是沒長大的小女孩。

從畫面中可見周海媚在北京的家，是一間獨棟別墅。（取材自微博）
從畫面中可見周海媚在北京的家，是一間獨棟別墅。（取材自微博）

55歲的她狀態也相當好，皮膚白皙緊緻又細膩，在陽光下幾乎白到發光，氣色紅潤宛如紅蘋果，大眼睛尖下巴，五官和年輕時毫無變化，還是那麼美麗動人，一點都不見老。和狗狗玩耍的時候，她還調皮地往狗狗臉上丟雪，非常可愛。

她背後的豪宅也引起了網友們的注意，可以看到周海媚在北京的家是獨棟別墅，二層小樓裝修簡約大方，佔地面積大，還有一個非常大的院子，完全可以用來踢球，價值不菲。

抖音 社群 北京

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