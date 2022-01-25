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吳尊擬送兒女赴中國求學 「他們以後會感激我」

娛樂新聞組／綜合報導
吳尊（中）與兒女們的生活照。（取材自微博）
吳尊（中）與兒女們的生活照。（取材自微博）

汶萊籍華人演員、曾是男團「飛輪海」成員的吳尊，曾帶一雙兒女參加中國明星實境秀節目「爸爸去哪兒」後受到觀眾喜愛，近幾年事業重心都在中國。他近期接受媒體訪問時透露，和妻子已經計畫2022年要讓孩子們到中國讀書，讓孩子學好中文、感受中國文化。

吳尊（中）近幾年來的演藝事業重心，都放在中國；圖為他在社群分享兒女的生活照。（取...
吳尊（中）近幾年來的演藝事業重心，都放在中國；圖為他在社群分享兒女的生活照。（取材自微博）

提到讓小孩到中國接受教育，吳尊表示：「我覺得我會要長期來中國，對我來說最重要的是要讓小朋友，去感受我們中國人的文化，跟學中文，真的這個最重要。」還笑稱，帶孩子到中國僅僅住了一個多月，勝過在汶萊5個月，孩子們的中文進步神速，他很樂意看到孩子將來在中國上學後，中文水平超過自己，「希望小朋友比自己更優秀，希望他們可以好，然後他們以後一定會感激我。」

此前，吳尊曾利用孩子的假期帶他們來中國感受歷史和文化，不僅帶孩子去北京打卡了長城、天安門和大興機場，還囑咐孩子要好好學中文。

訪談中還提到，原本吳尊其實是計畫讓小孩到澳洲求學，甚至學校都已考察過了，但因新冠肺炎疫情改變想法。去年吳尊就曾發文，透露自己在汶萊接種中國的新冠疫苗，還說：「終於有機會等到中國的疫苗，一家都做出這個選擇，因為比起其他國家，中國把疫情控制得太好了。」

今年43歲的吳尊出生於汶萊。他曾在採訪中透露，自己的祖籍是中國安徽，其祖父從福建金門移民到汶萊。吳尊稱，自己從小就讀於汶萊當時唯一的華語學校，之後赴澳洲求學，畢業於澳洲皇家墨爾本理工大學。

2005年，吳尊通過偶像組合「飛輪海」在台灣出道，之後出演了「東方茱麗葉」、「花樣少年少女」、「公主小妹」等偶像劇，近年來其事業中心轉向中國，多次和家人參加真人秀錄製，曾攜女兒NeiNei和兒子Max參加「爸爸去哪兒第五季」。

澳洲 疫情 疫苗

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