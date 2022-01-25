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69歲陳凱歌髮稀步慢 入坐還需別人攙扶

娛樂新聞組／綜合報導
陳凱歌近日露面，被拍到髮量稀少。（視頻截圖）
陳凱歌近日露面，被拍到髮量稀少。（視頻截圖）

有媒體日前在社交平台上更新動態，曬出陳凱歌和朱亞文等人參加電影發布會的視頻，朱亞文光頭造型亮相，驚呆眾網友；陳凱歌的身體狀況也成為了大家關注的重點。

蓋飯娛樂報導，其實，這幾年來陳凱歌的身體狀況一直都很是讓大家擔心，每次他現身在媒體面前時，總是需要別人攙扶。

陳凱歌上台發言後，當他準備下台入座時，身旁的人想上前攙扶。 （視頻截圖）
陳凱歌上台發言後，當他準備下台入座時，身旁的人想上前攙扶。 （視頻截圖）

此前，陳凱歌和好友外出聚餐準備離開的時候，下樓梯都需要人扶著，挺著啤酒肚，滿臉皺紋的樣子讓人覺得很是心酸。只見他走路搖晃，一旁的陳紅徑直上了車，並沒有去扶丈夫。好在陳凱歌的身旁還有助理幫忙，這才坐進車內。

報導指出，在視頻中，朱亞文身穿黑色大衣從一旁急匆匆地走過來，他與另一位演員擁抱了一下，便立馬離開站到導演身旁，四處張望，表情一臉嚴肅。

年近七旬的陳凱歌，身體狀況似乎大不如前。（取材自微博）
年近七旬的陳凱歌，身體狀況似乎大不如前。（取材自微博）

陳凱歌戴著口罩，保護得十分嚴實。從曬出的近照看，他的上身要比以往寬厚不少，在棉服的包裹下身形顯得格外臃腫，頭頂也禿了一大塊，頭髮髮量稀少，還能看見不少白髮。

陳凱歌端坐在椅子上和一旁的工作人員交談著什麼，一位演員還低著身子幫他整理著東西，想必69歲的他身體已經大不如前了。隨後，發布會開始，陳凱歌作為導演上台發言。當他準備下台入座時，韓東君猶猶豫豫地想上前攙扶，見到陳凱歌已經自己走下來，他便又坐回了座位。但只見陳凱歌落座時雙手緊扶椅子把手，好在一旁的朱亞文及時扶住他，陳凱歌這才安全坐下。

不少網友看見後，都在評論區留言稱陳凱歌老了；還有人表示，陳導已經69歲了，看到這情況，不免讓人擔心。

導演 口罩 電影

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