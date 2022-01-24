張紀中失誤？演戲？ 直播賣酒標錯價慘賠

知名導演張紀中為酒商賣酒，誤把人民幣268元的五糧液以19.9元的價格掛出。（取材自微博）

明星帶貨蔚為風潮，中國知名導演 張紀中也搭上這班列車，日前為酒商賣起酒來，但他把一款原價268元（人民幣，下同，約42.2美元）的五糧液以19.9元（約3.1美元）的價格掛出，當時湧入10萬人下單，商家發現後急忙制止，並當場和張紀中翻臉，稱要走法律程序。但有網友懷疑這是事先設計好的劇本，整個過程都是「演戲」。

綜合媒體報導，曾執導過「天龍八部」、「神鵰俠侶」、「射鵰英雄傳」等武俠劇的張紀中，近日開始了直播帶貨之路。當天，張紀中售賣的酒原價是268元，價格卻被設置成19.9元，而且還配送一套酒具。於是立馬就被搶購了幾萬單。這時，商家假裝發現價格錯誤，便立馬制止，並稱，一瓶酒就損失了200多塊錢，這麼算下來他們得虧損上千萬。

有網友分析，整起事件應該是張導與商家在用另一種方式帶貨，至於弄錯價格吵架是事先設計好的劇本，大家都是按著劇本「演戲」。其中，張紀中導演尤其沒辜負自己的演技，弄得就跟真的一樣。

據網友指出，直播帶貨的商品都會事先設計好連結，而價格也會提前定好，幾乎不可能出現因臨時喊錯了而賤賣商品的烏龍。另外，就算出現失誤，也不可能會賣了10萬多單才察覺，同時真有問題的話也會把有問題的商品先下架，然後在幕後溝通解決問題。所以，所以這次的直播帶貨看起來好像就是商家賠了錢一樣。其實這不過是直播帶貨的劇情需要罷了。