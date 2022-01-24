馮鞏雪天做公益惹議 拿掃帚掃車被指刮壞車漆

馮鞏曬出一段雪天在路邊幫車掃雪的視頻。（取材自微博）

中國男星馮鞏日前在社交平台，曬出了一段大雪天在路邊幫車掃雪的視頻，他低調的狀態以及無私的行為引發熱議。

蓋飯娛樂報導，畫面中的馮鞏打扮非常樸素低調，穿著一件灰色羽絨服，戴著紅色圍巾，手裡還拿著一把舊掃帚，正在幫忙一輛車掃雪。馮鞏的周圍全部都是厚厚的積雪，看得出來雪很大，天氣非常惡劣。

露面的馮鞏顯得非常有親和力，在給車掃雪時他的神情十分認真，似乎是因為上了年紀，畫面中的他彎腰掃雪時顯得有些吃力。

讓人意外的是，馮鞏掃的這輛車並不是他自己的，而是一個陌生人的，或許是因為型號一樣，馮鞏當成了自己的車。緊接著，車輛的主人回來了，仔細詢問後，馮鞏才發現自己的車停在了旁邊。

馮鞏在被路人認出後也表現得非常親切，知道自己認錯車後還主動向對方道歉，絲毫沒有架子。對方也對馮鞏幫忙掃雪的行為表示了感謝，對此，馮鞏答道：「這是應該的，助人為樂是咱們的傳統美德。」

隨後，馮鞏還對著鏡頭表示自己今天什麼都不做，就在街上幫大家除雪，畫面中的馮鞏非常真誠，而他在惡劣天氣下依然堅持做好事的行為也獲得了無數網友的讚美。

大家紛紛在評論區留言誇獎著馮鞏的行為，還有網友看出了馮鞏車的型號，無論是品牌還是價格都十分平民化，這一細節也再次證明了馮鞏的低調簡樸。不過也有很多網友質疑馮鞏除雪的方法，表示這種方法很容易損壞車漆。

近段時間，馮鞏更新動態更加頻繁了，每次露面時打扮都十分喜慶，圍著紅色圍巾的他顯得極其親切。不過人們最關心的還是能夠在春晚上看到他的精采表演，近日，馮鞏也罕見地正面回應了這一問題，不過從他的回答中可看出今年他並沒有加盟央視春晚，只會在三個地方衛視亮相，這個消息讓不少粉絲很失望。