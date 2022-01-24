吳謹言扮「砍價女王」 戲外怕羞從不殺價

吳謹言讓觀眾印象最深刻的作品仍是「延禧攻略」。（圖：歡娛影視提供）

中國女星吳謹言與林更新合作「我的砍價女王」，因兩人身高分別是165公分、187公分，超過20公分的萌身高配對帶出了不少「粉紅泡泡」，吳謹言接受LiTV線上影視專訪，也透露印象最深的，是劇中兩人分別使用浴室時，因自己矮而大幅度拉低蓮蓬頭高度，猶記當時拍攝這段，現場工作人員也都被逗笑。

詮釋「砍價女王」，吳謹言被問私下是個精打細算、錙銖必較的人嗎？吳謹言笑說：「我本人非常不會砍價，因為不好意思，我通常看到東西適合就買了，感覺砍價有點尷尬，還是隨性好些。」

劇中除了與林更新對戲很多，吳謹言也聊到戲裡另一位主角吳奇隆 ，跟合作「正青春」的何潤東，兩人最大共同點就是：「超有親和力！拍戲時可感受對方在角色的認真與敬業，讓我學到很多。」

吳謹言至今讓人最印象深刻的作品仍是「延禧攻略」，提到結局，瓔珞得知富恆過世時對自己說：「下輩子，可不可以換妳來守著我？」瓔珞望著前方深深回：「好，我答應你。」瓔珞真的會守信用嗎？吳謹言笑回：「會！」還加碼預告：「我跟許凱二搭的作品『尚食』馬上就要跟各位見面了！還有跟好姊妹秦嵐合作的『傳家』也將播出，我會好好守著他們。」