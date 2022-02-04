張藝興做自己 好先生能「裝」一輩子

張藝興對別人的感受有敏銳的覺察和體貼。（取材自微博）

2008年，南韓經紀公司SM娛樂在中國選拔練習生，17歲的張藝興穿著校服就去了招生現場，是唯一一個被當場簽約的人。

演藝圈是個殘酷的競技場，SM娛樂有嚴格的「分級」制度，在開始訓練前根據練習生的身高、樣貌、唱功、跳舞等，分為A到D四個等級，張藝興被評為C等。

南韓出道 17歲就當練習生

多年以後，張藝興站在聚光燈下成為萬千少女心中的偶像。他曾在一檔訪談節目中說，「我也想一出生就是高富帥，但如果是這樣，我還努力幹啥呀。」

張藝興進棚拍攝工作照的當天，影棚外站滿了等著圍觀張藝興的人，一路小跑衝進電梯後，張藝興先打破尷尬：「沒關係沒關係，我小時候也是這樣的，看到哪有演員，馬上就跑過去看。」無論拍攝出現怎樣的狀況，他出口的第一句話也是，「沒關係，沒關係」。

他在綜藝節目裡對每一個年長的嘉賓尊敬周到，拍完戲要跟所有幕後人員打過招呼才放心離開；在選秀節目中叮囑演藝界後輩，做有擔當的偶像。他知道做這些事時，會有人嘲笑他「哦，他裝的」。但別人怎樣議論，好像他都無所謂，「這就是我自己啊。我能『裝』一輩子。」 張藝興說。

張藝興從年輕時就當了南韓的練習生。（取材自微博）

回懟惡評 把嘲諷寫進歌詞

那些嘲諷被張藝興寫進歌裡，他發行的EP中有首歌叫「苦行僧」，「他就是白蓮花」、「他是不是跟內誰談戀愛了」、「努力努力白努力」、「學羊吃草」……一樁樁非議出現在歌曲背景音中，張藝興唱的也像自己——「魚龍混雜的世界笑我醉」。

身為名人，做什麼都被放在放大鏡下審視，張藝興笑稱：「如今說話真的是要做到滴水不漏啊，不然就會有人說點啥。」

不怕吃苦 苦練是唯一出路

在異鄉的日子，苦練是他唯一的出路，曾因此被稱為「神級練習生」，有個著名的梗是說他太過刻苦，吃飯只給自己五分鐘。張藝興說「沒有那麼誇張」，只是飯剛送來時還燙，為了讓時間更緊湊提高效率，就繼續練習，等飯涼一些了再吃。他注意過那些做大事的人，都把時間管理精確到分鐘。

2012年，並非舞蹈科班出身的張藝興以EXO主舞身分出道，但出道前常年累月練習帶來的腰傷，讓他疼到走路都困難，甚至得靠打針上舞台。幾年後，主持人姜思達在節目裡問他，為了舞台可以犧牲什麼？張藝興回答「生命。」

張藝興常年累月練習練舞導致腰疾，曾疼到走路都困難。（取材自微博）

直到今天，「努力努力再努力」仍然是他的人生信條，也是他的微博名字，因為他的經歷告訴他努力是有用的，今天所得到的一切都離不開這兩個字。

2015年4月，張藝興在中國創辦個人工作室，這也是SM娛樂成立多年以來的首例。同年6月播出的綜藝節目「極限挑戰」幫助原本只在年輕人中火爆的他，迅速在各年齡層觀眾裡打開知名度。

因為在節目中性格隨和有禮貌，屬相又是羊，張藝興被觀眾取了個親切的綽號「國民小綿羊」。

好脾氣的他接受了這個稱呼，張藝興說，感覺自己和羊有相似的地方，「羊雖然外表看上去憨憨的，也不怎麼有脾氣，其實牠很倔強，要是把牠惹生氣，羊也是很猛的。」

播了七季的「極限挑戰」讓觀眾見證了他迅速成長的一個人生階段，不僅讓他收穫知名度，還讓他得到一群好兄弟。

轉戰演員 肯下功夫磨演技

2016年，經孫紅雷引薦，張藝興出演都市情感劇「好先生」，劇中執著追夢的後廚菜鳥小蔡讓觀眾發現張藝興除了唱跳和綜藝，也是個演員的好苗子。憑藉這部劇，張藝興被提名 第22屆華鼎獎中國百強電視劇最佳新銳演員。

作為演員，張藝興開始了一串流暢的上升線。2017年，「建軍大業」上映，他在片中飾演秋收起義總指揮盧德銘，提名第九屆澳門 國際電影節最佳男配角獎。2018年，黃渤第一部導演處女作「一出好戲」由張藝興擔任主演，前期蠢萌後期黑化的小職員，即便在黃渤、王寶強這樣的影帝跟前，也沒被壓下去。

2021年暑假，霸屏全網的現象級電視劇「掃黑風暴」，「小林警官」張藝興被劉之冰、吳越等一眾演技派合作演員稱讚「用功」「到位」「有想法」。

張藝興出演都市情感劇「好先生」，挖掘當演員的天分。（取材自微博）

張藝興在「掃黑風暴」中演技精湛。（取材自微博）

持續精進 小綿羊變大老闆

去年10月29歲生日當天，張藝興宣布創辦了自己的公司，他有了更大野心，想「改變娛樂行業的現狀」、著手培養年輕藝人。要當好老闆，不是以身作則那麼簡單，還需要在商業領域精進自己。

參加「中國新聞周刊」2021年度影響力人物榮譽盛典拍攝活動的當天，張藝興一眼認出了經濟學家李實，李實感到驚訝：「你怎麼認識我啊？」很多人都不知道，張藝興一直對經濟學有濃厚興趣。從2019年開始，他就在健身 、吃飯、乘車這樣的碎片時間收聽薛兆豐和劉潤的線上付費課程。

去年10月，有網友在哈佛大學上海中心課程上遇到張藝興。這是全球高管領導力課程，雖然課程錄取時對學歷背景不作要求，但審核人員會根據申請人的專業成就和工作職責決定是否錄取。也有人曾在清華大學五道口金融學院遇到張藝興，他是以企業家的身分在金融學院上課。

「努力努力再努力」一直是張藝興的人生信條。（取材自微博）

他的一位歌迷在今年他正式邁入而立之年那天留言說：「喜歡他，不僅因為他是娛樂圈的偶像，而是因為他可以成為生活中的榜樣。在我想在舒適圈徘徊，想退而求其次時，給我勇氣。」

張藝興坦言，這些一直注視著他的目光，讓他背負起更重的責任感，他對自己有很多束縛，要求自己的一舉一動在他人眼中都是模範，「沒有辦法，必須嚴格要求自己」。

對於自己的那些理想——做好演員、創作好音樂，他說過，「吹了這麼大的牛」，只能努力努力再努力。他知道自己不夠完美，唯一能做的就是努力，讓自己變得完美，才能夠達到人生的目標。