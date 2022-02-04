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楊紫跳出舒適區 童星蛻變演技派

娛樂新聞組／綜合報導
童星出身的楊紫已華麗轉身成演技派當紅小花。（取材自微博）
童星出身的楊紫已華麗轉身成演技派當紅小花。（取材自微博）

從「歡樂頌」的邱瑩瑩、「親愛的，熱愛的」的佟年以及待播劇「餘生請多指教」，楊紫已然完成從童星到當紅小花「演技派」的華麗轉身。這份跨越在中國演藝圈中極少有成功先例，楊紫也坦言，她在努力「擴張」自己的舒適區。

北京青年報報導，楊紫在去年底上映的電視劇「女心理師」中，讓人看到她從「鄰家妹妹」向成熟女性過渡的全新嘗試。至於女演員不可回避的年齡話題，以及不久前與老東家歡瑞分手引起的眾說紛紜，風口浪尖在楊紫看來卻是水到渠成，她表示，「不會休息，要拍更多的戲」，希望以更積極地工作迎接即將到來的30歲。

楊紫已經很久沒有新劇跟觀眾見面，被問到這次會跟觀眾一起追劇嗎？楊紫說，她每天都在追，網上的評論也會看，「我在看大家提的意見，為什麼有的人覺得這個戲不好看，然後去想問題是什麼。當然如果是為黑而黑，可能就自動忽略了，但是還是有很多朋友，他們提的意見，包括分析其實都是很好的。」

這次演出心理諮詢師，楊紫說自己生活中當然也會遇到黑暗時刻，但肯定沒有賀頓或劇中人物遇到的那麼深刻。被問及如何面對低潮、調適心態？她說，「其實就是靠自己。當你有情緒波動或陷入低谷期，別人說是沒用的，只有自己有意識去反思，才會越來越自信，慢慢變好。」

談到角色的轉變，楊紫說之前也沒有刻意要挑活潑可愛的，只是她喜歡上的劇本都是比較鄰家可愛型的。她也坦言，目前的她，想跳出現在的到另外一個地方去其實是有一些難的，「現階段我想做到的就是慢慢擴張舒適區，看看有沒有更多的可能性，對自己對觀眾都做一種試探。」

北京 心理師

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