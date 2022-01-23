周迅前夫爆交往小24歲辣妹？ 女企業家親回兩人關係

高聖遠轉發和阮圖妮合照。（取材自Instagram)

影后周迅 2020年底承認與美籍華裔演員高聖遠離婚，終結六年婚姻。隨後周迅傳出與小13歲吉他手卓越熱戀，如今高聖遠似乎也有了新歡，據傳對象是小他24歲的知名越南 女企業家，「父女戀」引發網友熱議。

大陸媒體報導，近日高聖遠轉發和一女的限動合影，只見兩人站得貼近，對著鏡頭大笑，女方更寫下：「跟這人相處的時光，永遠是充滿陽光的」。女方身分迅速被網友起底，據知這位28歲女子名叫阮圖妮，是越南女企業家，目前住在洛杉磯 ，外型性感亮麗與周迅類型差很大。

高聖遠2020年與周迅離婚時，曾被曝光與一名女子擁吻的照片，當時女方遭爆料是一名模特兒，還與高以翔女友互相關注。該女子還寫下：「親愛的，祝你旅途好運。好好度過每一天，我將滿懷熱情地等你，世界上也許有百萬朵玫瑰，但我才是那朵屬於你的獨特玫瑰，我愛你。」也令人猜測該女子是否為阮圖妮。

對於自己被爆出和52歲的高聖遠有父女戀，阮圖妮在個人Instagram發表限時動態，澄清自己目前單身，並沒有大她24歲的男朋友，表示自己有許多異性閨密，但都是好朋友，一句話否認交往高聖遠。